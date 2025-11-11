 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Аэропорт Волгограда возобновил полеты спустя 5,5 часов

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Волгограда возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, отметил он. Они действовали с 0:02 мск по 5:33 мск 11 ноября.

В Саратовской области при атаке БПЛА пострадали объекты инфраструктуры
Политика

Российские аэропорты вводят ограничения в связи с угрозой атаки беспилотников. Возобновили работу аэропорты Калуги и Саратова.

В Саратовской области в результате атаки БПЛА в ночь на 11 ноября есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры.

Авторы
Теги
Полина Минаева
Волгоград ограничения аэропорты

Лента новостей
