Аэропорт Волгограда возобновил полеты спустя 5,5 часов
В аэропорту Волгограда возобновили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов, отметил он. Они действовали с 0:02 мск по 5:33 мск 11 ноября.
Российские аэропорты вводят ограничения в связи с угрозой атаки беспилотников. Возобновили работу аэропорты Калуги и Саратова.
В Саратовской области в результате атаки БПЛА в ночь на 11 ноября есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры.
