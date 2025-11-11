Губернатор сообщил о введении плана «Ковер» в Пензенской области
В Пензенской области ввели план «Ковер», в регионе действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил губернатор Олег Мельниченко в телеграм-канале.
О введении ограничений в аэропорту Пензы также сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в 8:44 мск.
Ранее, в ночь на 11 ноября, Мельниченко сообщил о введении режима беспилотной опасности в регионе в 1:46 мск. «В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — написал он.
В эту ночь над российскими регионами перехватили 37 дронов. Десять беспилотников уничтожили над Крымом, восемь — над Саратовской областью, семь — над Орловской, по три — над Липецкой, Ростовской областями и Черным морем. Кроме того, по одному дрону перехватили над Брянской, Воронежской и Калужской областями.
