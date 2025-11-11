 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Аэропорт Саратова второй раз с начала суток ввел ограничения на полеты

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорт Саратова ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил он. О введении ограничительных мер Росавиация сообщила в 8:16 мск — через четыре часа после снятия ограничений в саратовской воздушной гавани (4:22).

В Саратовской области при атаке БПЛА пострадали объекты инфраструктуры
Политика

Российские аэропорты вводят ограничения в связи с угрозой атаки дронов. В Саратовской области в результате атаки БПЛА в ночь на 11 ноября есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры, сообщал губернатор Роман Бусаргин.

Также за ночь на фоне угрозы беспилотной опасности полеты приостанавливали аэропорты Калуги и Волгограда, ограничения в них уже сняты.

Авторы
Теги
Егор Алимов
Саратов аэропорты Росавиация

Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Аналитика закупок: как тендеры помогают предсказывать рыночные тренды
Снежный коллапс на Камчатке из-за циклона. Видео Общество, 09:01
Москва полна загадочных историй. Городской квест РБК и ГАЛС, 09:01
Автомобиль в Нью-Дели взорвал террорист-смертник Общество, 08:38
Как малому бизнесу избежать блокировок счетов и проверок налоговой
ФСБ раскрыла, сколько ГУР предложило российским летчикам за угон МиГ-31 Политика, 08:35
Аэропорт Саратова второй раз с начала суток ввел ограничения на полеты Политика, 08:30
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу
Трамп пожаловался, что в Белом доме нет места для приема Си Цзиньпина Политика, 08:12
Конец экономики обмана: как ИИ мешает нечистым на руку предпринимателям
Власти обсудят сбор онлайн-кинотеатрами подробных данных пользователей
В Москве впервые рассмотрят дело о нарушении режима военного положения Политика, 07:58
ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО Политика, 07:51
Путин и Токаев подпишут декларацию о стратегическом партнерстве Политика, 07:51