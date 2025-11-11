Аэропорт Саратова второй раз с начала суток ввел ограничения на полеты
Аэропорт Саратова ввел временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — добавил он. О введении ограничительных мер Росавиация сообщила в 8:16 мск — через четыре часа после снятия ограничений в саратовской воздушной гавани (4:22).
Российские аэропорты вводят ограничения в связи с угрозой атаки дронов. В Саратовской области в результате атаки БПЛА в ночь на 11 ноября есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры, сообщал губернатор Роман Бусаргин.
Также за ночь на фоне угрозы беспилотной опасности полеты приостанавливали аэропорты Калуги и Волгограда, ограничения в них уже сняты.
