Два аэропорта ввели временные ограничения на полеты
В аэропортах Волгограда и Калуги приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.
Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснил он. Аэропорты Волгограда и Калуги закрылись в 00:02 и 00:30 мск соответственно.
Российские аэропорты вводят ограничения в связи с угрозой атаки беспилотников. В период с 12:00 до 20:00 мск 10 ноября в регионах России сбили семь дронов, сообщило Минобороны.
