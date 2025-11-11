Два аэропорта ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда и Калуги приостановили прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, пояснил он. Аэропорты Волгограда и Калуги закрылись в 00:02 и 00:30 мск соответственно.

Российские аэропорты вводят ограничения в связи с угрозой атаки беспилотников. В период с 12:00 до 20:00 мск 10 ноября в регионах России сбили семь дронов, сообщило Минобороны.