ТАСС узнал, что россиян ждет самая короткая рабочая зима за десятки лет

ТАСС: россиян ждет самая короткая рабочая зима более чем за 20 лет

Россияне в предстоящую зиму будут работать всего 56 дней из 90, что является наименьшим показателем более чем за 20 лет, следует из подсчетов ТАСС.

«Это следствие того, что у нас продолжительные выходные во время этих новогодних праздников. Впервые за много лет с 1 по 11 января включительно у нас нерабочие праздничные дни», — отметил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с агентством.

Новогодние выходные продлятся с 31 декабря по 11 января включительно.

В предыдущий раз такая же короткая рабочая зима — 56 дней — была в 2004-2005 годах. Самой длинной была рабочая зима в 2013-2014 годах — 59 дней, отметило агентство.

В конце сентября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. В 2026 году в январе будет 16 выходных дней и 15 рабочих. Первый рабочий день после Нового года — 12 января.

23 февраля приходится на понедельник, поэтому россиян ждут три выходных дня — с 21 по 23 февраля.