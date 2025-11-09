Синоптик сказал, когда менять резину на зимнюю может быть уже поздно

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Метеорологическая зима в Москве пока не наступила, однако на следующей неделе ожидаются дожди и мокрый снег, а значит, автомобилистам следует поменять шины, заявил метеоролог Евгений Тишковец в телеграм-канале.

По словам синоптика, хотя показания термометров останутся в Москве на несколько градусов теплее многолетней нормы середины ноября и наступление метеорологической зимы «отложится на неделю-другую», автомобильная зима стартует уже в предстоящую семидневку.

«Среднесуточная температура воздуха окажется уже ниже критериальных для переобувки транспорта +5 градусов на зимний вариант колес. <...> Если сегодня смена автошин кому-то покажется преждевременной, то в следующие выходные, когда в Центральной России местами пойдет мокрый снег, может быть уже поздно», — написал Тишковец.

По ночам в Москве будет от +1 до +4 градусов, в светлое время суток от +4 до +7 градусов. На северо-востоке возможны заморозки и гололедица.

Дождь и мокрый снег ожидаются в ночь на четверг, а также на выходных, предупредил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что московским автомобилистам стоит сменить летнюю резину на зимнюю в начале следующей недели из-за похолодания и осадков. «Со следующего вторника в Москве автомобилистам будет сложно перемещаться на летней резине. <...> Поэтому пора поторопиться со сменой автомобильных шин», — сообщил метеоролог.

По его словам, со вторника температура в столице опустится ниже 0 градусов. Погода будет облачной, что воспрепятствует попаданию солнечных лучей.