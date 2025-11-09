 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Синоптик сказал, когда менять резину на зимнюю может быть уже поздно

Синоптик Тишковец посоветовал москвичам поменять резину до следующих выходных
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Метеорологическая зима в Москве пока не наступила, однако на следующей неделе ожидаются дожди и мокрый снег, а значит, автомобилистам следует поменять шины, заявил метеоролог Евгений Тишковец в телеграм-канале.

По словам синоптика, хотя показания термометров останутся в Москве на несколько градусов теплее многолетней нормы середины ноября и наступление метеорологической зимы «отложится на неделю-другую», автомобильная зима стартует уже в предстоящую семидневку.

«Среднесуточная температура воздуха окажется уже ниже критериальных для переобувки транспорта +5 градусов на зимний вариант колес. <...> Если сегодня смена автошин кому-то покажется преждевременной, то в следующие выходные, когда в Центральной России местами пойдет мокрый снег, может быть уже поздно», — написал Тишковец.

По ночам в Москве будет от +1 до +4 градусов, в светлое время суток от +4 до +7 градусов. На северо-востоке возможны заморозки и гололедица.

Дождь и мокрый снег ожидаются в ночь на четверг, а также на выходных, предупредил синоптик.

Вильфанд рассказал, какую часть территории России уже покрыл снег
Общество
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что московским автомобилистам стоит сменить летнюю резину на зимнюю в начале следующей недели из-за похолодания и осадков. «Со следующего вторника в Москве автомобилистам будет сложно перемещаться на летней резине. <...> Поэтому пора поторопиться со сменой автомобильных шин», — сообщил метеоролог.

По его словам, со вторника температура в столице опустится ниже 0 градусов. Погода будет облачной, что воспрепятствует попаданию солнечных лучей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Полина Минаева
синоптик Погода шины Москва Евгений Тишковец
Материалы по теме
Синоптик рассказал, когда Москву покроет снег
Общество
В Подмосковье выпал первый снег
Общество
Вильфанд призвал москвичей поторопиться с переходом на зимнюю резину
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» Спорт, 21:32
Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин Политика, 21:31
Три человека погибли из-за сильных волн на испанском Тенерифе. Видео Общество, 21:29
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 21:20
Гендиректор BBC подал в отставку из-за подделки речи Трампа Общество, 21:16
Каллас не упомянула СССР, говоря о победе над нацистами Политика, 21:07
Как «Билайн» превращается из оператора связи в IT-партнера на рынке b2b Отрасли, 21:05
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Черчесов назвал недостойным поведение тренеров «Спартака» Спорт, 21:00
Путин по телефону поздравил Пахмутову с днем рождения во время концерта Политика, 20:59
«Общественный капитал» — об ответственности российского бизнеса Отрасли, 20:42
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Синоптик сказал, когда менять резину на зимнюю может быть уже поздно Общество, 20:34
В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя Общество, 20:25
У мадридского «Реала» прервалась победная серия в Ла Лиге Спорт, 20:24