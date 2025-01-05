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Новый год 2025 ,  
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«Установка на Новый год»: как возникали новогодние традиции СССР

Вышел фильм о новогодних традициях в СССР и России
Сюжет
Новый год 2025

«Установка на Новый год»: как возникали новогодние традиции СССР
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Новогодние традиции в СССР, а позже — в России появились не сразу. Например, до революции ставить елку на Новый год было в большинстве семей не принято — это было развлечением для богатых и для интеллигентов. При большевиках этот праздник быстро сошел на нет, но ситуацию перевернула одна статья в газете «Правда».

Почему елку в Советском союзе сначала украшали только съедобными игрушками (конфетами, орехами, печеньем), как советское шампанское делали к новогоднему столу по ускоренной схеме за три недели, где прошла первая елка для детей и куда она потом переехала. Обо всем этом, а также о том, как появилось новогоднее волшебство для взрослых и кто из советских лидеров первым поздравил с Новым годом, — в спецрепортаже телеканала РБК.

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