«Установка на Новый год»: как возникали новогодние традиции СССР
Новогодние традиции в СССР, а позже — в России появились не сразу. Например, до революции ставить елку на Новый год было в большинстве семей не принято — это было развлечением для богатых и для интеллигентов. При большевиках этот праздник быстро сошел на нет, но ситуацию перевернула одна статья в газете «Правда».
Почему елку в Советском союзе сначала украшали только съедобными игрушками (конфетами, орехами, печеньем), как советское шампанское делали к новогоднему столу по ускоренной схеме за три недели, где прошла первая елка для детей и куда она потом переехала. Обо всем этом, а также о том, как появилось новогоднее волшебство для взрослых и кто из советских лидеров первым поздравил с Новым годом, — в спецрепортаже телеканала РБК.
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