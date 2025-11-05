 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Госдуме напомнили о штрафах за лысую зимнюю резину

Водители могут получить штраф за использование зимних шин с глубиной протектора менее 4 мм или за установку на одну ось шин разного типа — например, зимних и летних. Об этом напомнил первый зампред комитета Госдумы по транспорту Павел Федяев («Единая Россия») в разговоре с ТАСС.

Федяев отметил, что такие требования закреплены в перечне неисправностей, при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Нарушение правил влечет штраф в размере 500 руб. по статье 12.5 Кодекса России об административных правонарушениях «Управление транспортным средством при наличии неисправностей».

«Лысая резина» — это покрышка, у которой почти стерся или полностью стерся рисунок протектора, в результате чего снижается сцепление с дорогой.

В Белгородской области при атаке дрона пострадал водитель
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Остаточная глубина протектора (его также называют рисунком шины) — это кратчайшее расстояние между самой нижней и самой высокой точками профиля протектора. Измеряется в миллиметрах и имеет закрепленные правилами дорожного движения допуски для различных транспортных средств и типов резины.

С 1 сентября 2023 года в России в силу вступил запрет на использование зимних шин летом, а летних — зимой. Меры распространяются на автомобили категорий М1 и N1. Шины по сезону должны быть установлены на каждом из колес автомобиля.

