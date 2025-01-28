У туристов на новогодних праздниках вдвое вырос спрос на апартаменты

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Российские путешественники на минувших новогодних праздниках в два раза чаще, чем год назад, бронировали альтернативное отелям туристическое жилье — апартаменты, глэмпинги и квартиры посуточно. Об этом сообщили РБК в Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ). Исследование проводилось на данных крупных онлайн-сервисов: «Авито Путешествий», «Островка», «Яндекс Путешествий» и МТС Travel.

В целом бронирования всего туристического жилья через агрегаторы, включая гостиницы, на новогодние праздники выросли на 30% к прошлому году, говорится в сообщении. Но прирост обеспечили именно апартаменты, глэмпинги, гостевые дома и турбазы, а также другие альтернативные средства размещения, подчеркнули в пресс-службе АТАГ.

«Подобный интерес к альтернативным средствам размещения связан в первую очередь с желанием получить новые впечатления, а также с возможностью сэкономить. В апартаментах, например, можно самостоятельно готовить, что снижает затраты на отдых», — дополнили в ассоциации.

Размещение в апартаментах гости, как правило, бронируют заранее — за месяц-полтора до заселения. Для сравнения, отели и гостиницы бронируют в среднем за три недели до заезда, отметили в «Яндекс Путешествиях». Это связано с тем, что апартаменты чаще выбирают семьи с детьми, для которых важно организовать комфортное пребывание за приемлемый бюджет, пояснили в пресс-службе.

Самым дешевым жильем на новогодних праздниках оказались посуточные квартиры: в среднем они обошлись туристам в 4,4 тыс. руб. в день, уточнили в «Авито Путешествиях». Это почти в два раза меньше, чем средний чек за ночь по всем остальным средствам размещения — отели, гостевые дома и турбазы (7,5–8 тыс. руб.). Отдых в загородных домах, которые также арендовали посуточно, обошелся путешественникам в среднем в 13,8 тыс. руб. за ночь. В целом средний чек по всем средствам размещения вырос на 15% к прошлому году.