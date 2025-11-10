В Белоруссии 1100 грузовиков убрали на стоянки от границы с Литвой

Фото: Виктор Драчев / ТАСС

На белорусско-литовской границе скопилось более 1,1 тыс. грузовых автомобилей литовских перевозчиков из-за одностороннего закрытия Литвой пунктов пропуска. Большинство транспортных средств находились на подъездных путях к пунктам пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони». Об этом сообщила пресс-служба МИДа республики.

Белорусские власти приняли решение переместить грузовики на специально оборудованные стоянки в районе пункта пропуска «Котловка» для обеспечения их сохранности и безопасности. Водителям предоставлена возможность покинуть территорию страны до возобновления работы границы. Тем, кто не сможет уехать, будет оказана необходимая помощь.

Минск подчеркнул, что все дополнительные расходы перевозчиков и отправителей грузов вызваны действиями литовских властей. Белоруссия оставляет за собой право применить к транспортным средствам все меры, предусмотренные законом.

Литва 29 октября 2025 года односторонне закрыла границу с Белоруссией на месяц, сделав исключения для некоторых категорий лиц. По словам министра внутренних дел Белоруссии Владислава Кондратовича, это решение является «сигналом» для Минска.

Решение Вильнюса было принято после появления метеозондов в литовском воздушном пространстве. 28 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов извиниться, если будет доказана вина страны в инцидентах, передавал телеграм-канал «Пул первого».

6 ноября Белоруссия призвала Литву отменить одностороннее закрытие границы и возобновить работу пограничных переходов. Об этом сообщал МИД страны. Такое предложение было выдвинуто после того, как премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила о планах разового открытия границы для возвращения грузовиков.