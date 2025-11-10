 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Белоруссии 1100 грузовиков убрали на стоянки от границы с Литвой

Фото: Виктор Драчев / ТАСС
Фото: Виктор Драчев / ТАСС

На белорусско-литовской границе скопилось более 1,1 тыс. грузовых автомобилей литовских перевозчиков из-за одностороннего закрытия Литвой пунктов пропуска. Большинство транспортных средств находились на подъездных путях к пунктам пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони». Об этом сообщила пресс-служба МИДа республики.

Белорусские власти приняли решение переместить грузовики на специально оборудованные стоянки в районе пункта пропуска «Котловка» для обеспечения их сохранности и безопасности. Водителям предоставлена возможность покинуть территорию страны до возобновления работы границы. Тем, кто не сможет уехать, будет оказана необходимая помощь.

Минск подчеркнул, что все дополнительные расходы перевозчиков и отправителей грузов вызваны действиями литовских властей. Белоруссия оставляет за собой право применить к транспортным средствам все меры, предусмотренные законом.

Литва на месяц полностью закрыла границу с Белоруссией
Политика
Фото:Karolis Kavolelis / Shutterstock

Литва 29 октября 2025 года односторонне закрыла границу с Белоруссией на месяц, сделав исключения для некоторых категорий лиц. По словам министра внутренних дел Белоруссии Владислава Кондратовича, это решение является «сигналом» для Минска.

Решение Вильнюса было принято после появления метеозондов в литовском воздушном пространстве. 28 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов извиниться, если будет доказана вина страны в инцидентах, передавал телеграм-канал «Пул первого».

6 ноября Белоруссия призвала Литву отменить одностороннее закрытие границы и возобновить работу пограничных переходов. Об этом сообщал МИД страны. Такое предложение было выдвинуто после того, как премьер-министр Литвы Инга Ругинене сообщила о планах разового открытия границы для возвращения грузовиков.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Белоруссия Литва граница

