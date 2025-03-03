Зеленский встретился с Карлом III после саммита в Лондоне по Украине
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III в Сандрингемском дворце в Норфолке на востоке Англии, сообщает Би-би-си.
Перед этим Зеленский 2 марта поучаствовал в саммите европейских лидеров, посвященном урегулированию конфликта России и Украины.
Би-би-си отмечает, что в Сандрингеме некоторые местные жители встретили Зеленского с украинскими флагами в руках. Новостная служба со ссылкой на «королевские источники» пишет, что во дворце украинского лидера «тепло приняли», а встреча Зеленского с Карлом III длилась чуть меньше часа.
На фотографиях, опубликованных позже, видно, как британский король и украинский президент пожимают друг другу руки у входа в королевский дом.
Встречу инициировал Зеленский, уточнила Би-би-си.
Впервые президент Украины и британский король встретились в Букингемском дворце в феварле 2023 года. Тогда Зеленский прибыл в Лондон с необъявленным визитом.
В июле 2024 года Карл III принял Зеленского в Бленхеймском дворце. Встреча прошла на полях саммита Европейского политического сообщества. Зеленский в своем телеграм-канале выразил благодарность королю и назвал Великобританию «одним из ближайших и важнейших союзников Украины».
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