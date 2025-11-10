Небензя заявил, что не видит роли ООН в урегулировании кризиса на Украине

ООН не будет играть никакой роли в урегулировании украинского кризиса, поскольку организация, возглавляемая Антониу Гутерришем, «занимает сторону в конфликте», а ее официальные лица злоупотребляют служебным положением. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя в интервью «РИА Новости».

«Я думаю ответ — нет», — ответил постпред на соответствующий вопрос.. По словам постпреда, вместо соблюдения требований Устава ООН о беспристрастности международных сотрудников Гутерриш и приближенные к нему лица заняли одну из сторон в конфликте.

Небензя также подчеркнул, что в пресс-службе генсека игнорируют действия Украины в отношении гражданского населения России. «Поэтому я не вижу, честно говоря, роли ООН. Да они сами особо и не стремятся никакой роли играть, потому что понимают, что для них места за столом этого сюжета не предусмотрено», — отметил постоянный представитель при ООН.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский 4 ноября заявил, что ряд западных дипломатов, которые начали работать в ООН после начала военной операции на Украине, не знакомились с российскими коллегами, поскольку избегают их из-за соответствующих «указаний». По его словам, в последнее время в ООН «очень сильно изменилось» отношение и к украинским дипломатам — нельзя сказать, что к ним относятся как к обычным политикам.

Ранее в октябре постпред Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что ключевой миссией Украины на 80-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке являются усиление поддержки Украины и изоляция России.

При этом украинский постпред заявил, что Россия не изолирована на международном уровне и сохраняет влияние в ООН через тесные связи со странами глобального Юга. «Россия действительно очень грамотно играет на этой шахматной доске. Они блестяще владеют настроениями, которые здесь господствуют», — сказал Мельник.