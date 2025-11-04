Полянский рассказал об отношениях в ООН с дипломатами Запада и Украины

Из-за «указаний» в контексте военной операции на Украине западные дипломаты в ООН избегают знакомства с российскими коллегами﻿, заявил Дмитрий Полянский. По его словам, отношение к украинским дипломатам также сильно изменилось

Дмитрий Полянский (Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Ряд западных дипломатов, которые начали работать в ООН после начала военной операции на Украине, не знакомились с российскими коллегами, поскольку избегают их из-за соответствующих «указаний». Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский, передает корреспондент РБК.

«С начала спецоперации здесь сменились многие западные дипломаты — приехали новые, которые вопреки всем дипломатическим нормам с нами даже не знакомились. Такие у них указания — стадная блоковая дисциплина. Приходится им нас избегать, — заявил он. — Мы, естественно, знаем друг друга — в кулуарах можем друг другу и покивать. Но для них важно, чтобы свидетелей не было, — все боятся, что кто-то скажет, что они с российскими дипломатами где-то общались».

По его словам, в последнее время в ООН «очень сильно изменилось» отношение и к украинским дипломатам — нельзя сказать, что к ним относятся как к обычным политикам.

«Что касается дипломатов, то у нас есть практика — не переносить отношения между странами на личные связи. Человек, с которым ты общаешься, транслирует не свою личную позицию — это не его какая-то личная прихоть — то, что он говорит тебе неприятные вещи в микрофон. Это его указания, которые он получил из центра. Поэтому я не могу сказать, что к украинским дипломатам такое же отношение, как к политикам. Это люди, которые служат своей стране, пытаясь сделать все, что они для нее могут», — объяснил он.

Полянский добавил, что работающие в ООН дипломаты, как правило, не возвращаются на Украину. «Практически никто из украинских дипломатов, за исключением, может быть, постпреда Кислицы, на Украину не возвращается. Была даже статистика, что до 60-70% сотрудников украинских посольств стараются где-то зацепиться и не возвращаться на Родину», — уточнил он.

Он отметил, что украинским дипломатам сейчас «многие сочувствуют». «И мы стараемся не персонифицировать, не переносить на них какие-то обиды... Но я уверен, что, когда это все закончится, может быть, вполне мы с этими людьми можем о чем-то и поговорить», — заключил он.