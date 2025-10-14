Постпред Украины в ООН назвал главной целью миссии изоляцию России

Андрей Мельник (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Главными целями миссии Украины при ООН в Нью-Йорке являются усиление поддержки Украины и изоляция России, заявил в интервью «Суспільне» представитель Украины при организации и бывший посол в Германии Андрей Мельник.

«Безусловно, все усилия и впредь будут сосредоточены на достижении этой цели — изоляции России и усилении поддержки Украины», — подчеркнул постпред.

Мельник отметил, что для этого необходимо искать «точки соприкосновения» с другими государствами, которым неудобно стоять перед выбором: «либо Украина, либо Россия».

80-я сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН стартовала 9 сентября 2025 года и продлится до 8 сентября 2026 года. В июне председателем сессии избрали бывшего министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, которая была единственным кандидатом.

Мельника назначили постпредом Украины при ООН в апреле 2025 года. С 2014 по 2022 год он занимал должность украинского посла в Германии, с 2022 по 2023 год находился на посту замминистра иностранных дел страны. С 20 июня 2023 года по 7 апреля 2025 года он был послом Украины в Бразилии.

В мае 2022 года Мельник назвал на тот момент канцлера Германии Олафа Шольца «обиженной колбасой» из-за его отказа ехать на Украину. Позже дипломат извинился за свои слова. Шольц говорил, что не обратил на слова Мельника внимания. Летом того же года Мельника сняли с должности германского посла.