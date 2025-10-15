Постпред Украины заявил о «блестящем» владении России настроениями в ООН

Россия не изолирована на международном уровне и сохраняет влияние в ООН через тесные связи со странами «глобального Юга», заявил постпред Украины Андрей Мельник

Андрей Мельник (Фото: Michael Kappeler / dpa/picture-alliance / ТАСС)

Россия сумела сохранить сильные позиции в международных организациях и «блестяще владеет настроениями» в Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил в интервью «Суспільне» представитель Украины при организации и бывший посол в Германии Андрей Мельник.

Дипломат отметил, что Москва грамотно использует дипломатические инструменты и умело выстраивает отношения с другими странами. По словам Мельника, речь идет преимущественно о странах «глобального Юга», к которым относятся Индия, Китай, Бразилия, Мексика, страны Африки и другие.

«Россия действительно очень грамотно играет на этой шахматной доске. Они блестяще владеют настроениями, которые здесь господствуют», — сказал Мельник. Он добавил, что Россия также остается одной из наиболее активных стран в объединении БРИКС — в отличие от европейского континента, где «Россия изолирована».

Основными целями миссии Украины при ООН в Нью-Йорке он назвал усиление поддержки Украины и изоляцию России. Но в то же время Мельник добавил, что необходимо перенастроить свой подход к работе, чтобы миссия была эффективной. Ее темой не должен быть исключительно конфликт с Россией, риторика должна резонировать с темами «стран Африки, Латинской Америки или других государств», отметил постпред.

«Проблема Украины в ООН очень очевидна: мы слишком мало интересовались и интересуемся проблемами других. Если мы изменим этот подход, тогда, думаю, сможем рассчитывать на лучшее отношение со стороны тех, от кого в значительной степени дипломатически зависит и будущее мирное соглашение, и будущее мирового порядка», — сказал Мельник.

Глава МИД России Сергей Лавров неоднократно заявлял, что «логика изоляции» России со стороны Европы вызывает в Москве «полное отторжение».

80-я сессия Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН стартовала 9 сентября 2025 года и продлится до 8 сентября 2026 года. В июне председателем сессии избрали бывшего министра иностранных дел Германии Анналену Бербок, которая была единственным кандидатом.

Мельника назначили постпредом Украины при ООН в апреле 2025 года. С 2014 по 2022 год он занимал должность украинского посла в Германии, с 2022 по 2023 год находился на посту замминистра иностранных дел страны. С 20 июня 2023 года по 7 апреля 2025 года он был послом Украины в Бразилии.