Монеточку госпитализировали с отеком Квинке во время концерта в Риге
Певицу Монеточку (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана Минюстом иноагентом) госпитализировали во время концерта в Риги из-за приступа аллергии, сообщает Delfi. О госпитализации также сообщила и сама певица в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
По данным издания, певице стало плохо после 40 минут выступления в рижском концертном зале Spelet. Бригада скорой помощи увезла певицу в больницу. Прерванный концерт отменили.
Монеточка сообщила в истории в Instagram, что во время концерта у нее случился отек Квинке, и она начала задыхаться на сцене. «В первый раз такое!» — добавила певица. Монеточка сообщила, что у нее нормализовалось дыхание, в больнице ей сделали уколы. В другой истории артистка отметила, что отек Квинке у нее уже случался, но не на концертах.
В октябре МВД объявило певицу в розыск. В сентября она стала фигурантом уголовного дела о неисполнении обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК, максимальное наказание — два года лишения свободы).
До этого Монеточку дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Ее неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иноагента.
Минюст признал Монеточку иноагентом в январе 2023 года. Она уехала из страны в марте 2022-го и критиковала проведение военной операции на Украине.
