Монеточку заочно арестовали по делу о нарушении закона об иноагентах

Певица публиковала в соцсетях посты без маркировки с указанием статуса иноагента, сообщили в прокуратуре. Уголовное дело на Монеточку завели в прошлом году, тогда же она была объявлена в розыск

Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Басманный суд Москвы заочно арестовал певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, включена в реестр иноагентов) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Как отмечает ведомство, певицу дважды в течение года привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. При этом, говорится в сообщении, она продолжила «распространение в одной из социальных сетей материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».

Монеточка стала фигурантом уголовного дела о неисполнении обязанностей иноагента в сентябре 2024 года, до этого на нее дважды составляли протокол по аналогичной административной статье. В октябре 2024-го певицу объявили в розыск.

Минюст включил Монеточку в реестр иноагентов весной прошлого года, она живет за границей, выступала против военной операции на Украине.