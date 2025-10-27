 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Монеточку заочно арестовали по делу о нарушении закона об иноагентах

Певица публиковала в соцсетях посты без маркировки с указанием статуса иноагента, сообщили в прокуратуре. Уголовное дело на Монеточку завели в прошлом году, тогда же она была объявлена в розыск
Монеточка&nbsp;(настоящее имя &mdash; Елизавета Гырдымова)
Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Басманный суд Москвы заочно арестовал певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, включена в реестр иноагентов) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Как отмечает ведомство, певицу дважды в течение года привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. При этом, говорится в сообщении, она продолжила «распространение в одной из социальных сетей материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».

Актрису Яну Троянову объявили в международный розыск
Общество
Яна Троянова

Монеточка стала фигурантом уголовного дела о неисполнении обязанностей иноагента в сентябре 2024 года, до этого на нее дважды составляли протокол по аналогичной административной статье. В октябре 2024-го певицу объявили в розыск.

Минюст включил Монеточку в реестр иноагентов весной прошлого года, она живет за границей, выступала против военной операции на Украине.

Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Монеточка иноагенты суд заочный арест
(Елизавета Гырдымова) Монеточка фото
(Елизавета Гырдымова) Монеточка
певица
1 июня 1998 года
