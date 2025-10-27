Монеточку заочно арестовали по делу о нарушении закона об иноагентах
Басманный суд Москвы заочно арестовал певицу Монеточку (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, включена в реестр иноагентов) по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Как отмечает ведомство, певицу дважды в течение года привлекли к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента. При этом, говорится в сообщении, она продолжила «распространение в одной из социальных сетей материалов без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента».
Монеточка стала фигурантом уголовного дела о неисполнении обязанностей иноагента в сентябре 2024 года, до этого на нее дважды составляли протокол по аналогичной административной статье. В октябре 2024-го певицу объявили в розыск.
Минюст включил Монеточку в реестр иноагентов весной прошлого года, она живет за границей, выступала против военной операции на Украине.
Читайте РБК в Telegram.
Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ
Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео
Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море
Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры
В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата
ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов