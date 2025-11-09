Кая Каллас (Фото: Stelios Misinas / Reuters)

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас снова не упомянула об СССР, говоря о победе над нацистами, пишет газета Berliner Zeitung. Речь идет о ее ответе на запрос евродепутата Фабио Де Мази («Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость», BSW), который он предоставил изданию.

Де Мази просил Каллас объяснить ее сентябрьское заявление о том, что слова о вкладе СССР и Китая в победу над нацистами является «опасным нарративом». В ответ глава евродипломатии заявила, что ЕС чтит «всех жертв, которые были принесены ради завершения Второй мировой войны», однако подчеркнула, что многим европейцам окончание войны «принесло новое угнетение».

Она отметила мужество китайского народа, но полностью опустила вклад СССР в победу над нацизмом, не упомянув Сталинградскую битву, освобождение Европы советской армией или гибель 27 млн солдат, включая украинцев, пишет издание. Вместо этого глава европейской дипслужбы обвинила Москву в манипуляциях историей и провела параллели с украинским конфликтом.

Каллас известна своей антироссийской риторикой. Так, в июне она заявляла о «360-градусной угрозе миру» от России. В августе утверждала, что российской стороне нельзя доверять в вопросах урегулирования конфликта на Украине. В ответ глава российского МИДа Сергей Лавров назвал заявления Каллас примером «деградации внешнеполитических методов».

В октябре Foreign Policy писало, что европейские дипломаты считают Каю Каллас слишком прямолинейной и ждут от нее гибкости. Собеседник издания в дипломатических кругах назвал Каллас «скорее полицейским, чем дипломатом». «Ее день начинается и заканчивается Россией», — подчеркнул другой источник.