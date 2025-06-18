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Политика ,  
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Каллас заявила о «360-градусной угрозе миру» от России

Каллас: Россия представляет собой сегодня 360-градусную угрозу миру
Кая Каллас
Кая Каллас (Фото: Андрей Иванов / Getty Images)

Россия представляет угрозу глобальной безопасности, но сегодня у нее нет шансов против НАТО и ЕС, заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на пленарной сессии Европарламента.

«Россия представляет собой 360-градусную угрозу миру. Россия представляет собой угрозу глобальной безопасности», — сказала Каллас.

По словам Каллас, совместные силы США и союзников превосходили СССР во время холодной войны. «Сегодня против НАТО и ЕС у России нет шансов», — сказала политик.

Каллас отметила, что в 2024 году Россия потратила на безопасность больше денег, чем весь ЕС, а в 2025 — больше, чем на здравоохранение, образование и социальную политику вместе взятые.

Каллас обвинила Россию в политических играх из-за заявления о переговорах
Политика
Кая Каллас

Ранее Reuters сообщил, что 20 стран ЕС поддержали идею создать «специальный трибунал» для судебного преследования президента Владимира Путина и других высокопоставленных российских чиновников.

Каллас в мае выразила надежду, что к «спецтрибуналу» против России присоединятся и США.

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Персоны
Софья Полковникова
Кая Каллас угроза Россия
Кая Каллас фото
Кая Каллас
политик, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности
18 июня 1977 года
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