Захарова исключила ответ России в ущерб себе на запрет выдачи мультивиз

Захарова: ЕС не дождется, чтобы Россия отвечала на ограничение виз в ущерб себе
Сюжет
Война санкций

Евросоюз пытается спровоцировать Москву на невыгодные ответные шаги, однако Россия будет действовать исключительно в своих интересах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире телеканала ТВЦ.

Так она прокомментировала запрет Еврокомиссии на выдачу россиянам новых шенгенских мультивиз.

«Многие решения, которые они принимают, направлены на то, чтобы спровоцировать нас на некие ответные действия, возможно, зеркального характера, которые бы наносили ущерб в том числе и нам, как стране. Ну, вот этого они точно не дождутся», — сказала она.

По словам Захаровой, «ответные меры будут, но они будут приниматься в соответствии с национальными интересами России».

Как запрет многократных шенгенских виз повлияет на поездки в ЕС
Бизнес
Фото:Андрей Любимов / РБК

Решение о запрете выдачи новых мультивиз Еврокомиссия приняла 7 ноября. По новым правилам, россияне должны будут подавать заявления на новую визу каждый раз, когда они захотят въехать в Евросоюз.

Помимо этого, все заявления россиян на получение шенгенской визы теперь будут проходить усиленные проверки.

Александра Озерова
