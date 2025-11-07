Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам
Граждане России больше не смогут получать шенгенские мультивизы, заявили в Еврокомиссии. Россияне теперь должны подавать заявления на новую визу каждый раз, когда они захотят въехать в страны Евросоюза.
Граждане России теперь должны подавать заявления на новую визу каждый раз, когда они захотят въехать в Евросоюз.
В рамках 19-го пакета санкций, введенного в конце октября, Евросоюз не стал ужесточать выдачу шенгенских виз россиянам, но о том, что идея рассматривается, писали ANSA, DPA и Politico. Полный запрет на выдачу виз россиянам в Еврокомиссии исключали.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее комментировал сообщения об ужесточении выдачи виз россиянам словами «европейцы не забыли, как строить стены».
Материал дополняется.
