0

Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Граждане России больше не смогут получать шенгенские мультивизы, заявили в Еврокомиссии. Россияне теперь должны подавать заявления на новую визу каждый раз, когда они захотят въехать в страны Евросоюза.

Граждане России теперь должны подавать заявления на новую визу каждый раз, когда они захотят въехать в Евросоюз.

В рамках 19-го пакета санкций, введенного в конце октября, Евросоюз не стал ужесточать выдачу шенгенских виз россиянам, но о том, что идея рассматривается, писали ANSA, DPA и Politico. Полный запрет на выдачу виз россиянам в Еврокомиссии исключали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее комментировал сообщения об ужесточении выдачи виз россиянам словами «европейцы не забыли, как строить стены».

Материал дополняется.

