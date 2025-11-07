Как запрет многократных шенгенских виз повлияет на поездки в ЕС

Еврокомиссия ограничила выдачу новых многократных виз гражданам России — теперь подавать заявление придется каждый раз, когда планируется поездка. Как изменятся поездки и станут ли россияне меньше ездить в Европу

Фото: Андрей Любимов / РБК

В пятницу, 7 ноября, Еврокомиссия (ЕК) объявила о решении ограничить выдачу гражданам России многократных шенгенских виз в страны Европейского союза. Запрет вступит в силу с 8 ноября, сообщил на брифинге представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт.

Речь не идет о полном запрете на выдачу виз, а только о многократных разрешениях на въезд, подчеркнул чиновник: «Это означает, что однократную визу все еще можно получить. Будет более строгий контроль. Но я не буду спекулировать о будущих решениях», — добавил Ламмерт. Решение касается только выдачи новых документов, подчеркнул он.

Мультивизы для посещения стран Шенгенского соглашения выдавали гражданам России с 2009 года — это предусмотрено регламентом Европейского союза. Он действовал во всех странах — членах ЕС и ассоциированных государствах Шенгенской зоны (к ним относятся Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария).

В конце октября Евросоюз не стал ужесточать выдачу шенгенских виз россиянам в рамках 19-го пакета санкций, ограничившись только запретом европейскому бизнесу оказывать любые услуги, связанные с туристическими поездками в Россию. Но о грядущем ужесточении визовых правил для россиян в начале ноября предупредило издание Politico: оно сообщило со ссылкой на трех европейских чиновников, что россиянам могут перестать выдавать многократные шенгенские визы, за исключением гуманитарных случаев.

Принятое сейчас решение Европейского союза перейти к однократным или индивидуально рассматриваемым визам означает заметное ужесточение визовой политики, отмечает управляющий партнер компании Strategy Partners Михаил Ермилов. Как оно отразится на поездках россиян в Европу — в материале РБК.

Зачем вводится ограничение

В опубликованном в пятницу заявлении Еврокомиссия обосновывала свое решение по мультивизам ростом «миграционных и охранных рисков», связанных с российскими заявителями на визы. Речь идет, в частности, об использовании миграции в военных целях, диверсии и потенциальном неправомерном использовании виз, пояснял на брифинге Ламмерт. По новым правилам такие заявители должны подвергаться «тщательной и частой проверке перед выдачей». Это решение было основано на «совместной оценке государств-членов» и последовало за одобрением всех государств-членов на уровне визового комитета, добавлял официальный представитель ЕК.

Ламмерт также напомнил, что в 2022 году Еврокомиссия уже принимала меры для сокращения числа поездок из России: было приостановлено действие соглашения об упрощении визового режима и был принят «четкий набор рекомендаций», призванных помочь государствам — членам ЕС снизить приоритетность выдачи виз россиянам. Эти действия, по словам официального представителя ЕК, привели к значительному сокращению количества выданных россиянам шенгенских виз: если в 2019 году их было более 4 млн, то в 2023-м — около 500 тыс.

Как ЕС ограничивал поездки россиян В сентябре 2022 года ЕС приостановил действие упрощенного визового режима с Россией. Вместе с этим выросла стоимость визового сбора — с €35 до €80, срок рассмотрения заявления на визу увеличился с 10 до 15 дней (может быть продлен максимум до 45 дней в отдельных случаях). А в 2024 году Брюссель дополнительно увеличил сбор за выдачу шенгена — в результате для россиян он теперь составляет €90. Также Еврокомиссия рекомендовала странам ЕС не выдавать россиянам многократные визы с длительным сроком действия, а визы для туристов рассматривать в неприоритетном порядке. Ряд стран Шенгенского соглашения приостановили выдачу туристических виз заявителям из России. Среди них — Бельгия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Финляндия, Чехия и Эстония. Страны Балтии также закрыли въезд гражданам России с шенгенскими визами других стран. Остальные 17 стран Шенгенского соглашения все еще принимают заявления россиян на туристические визы. К ним в том числе относятся Австрия, Германия, Венгрия, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Португалия, Греция, Швейцария и Словения. С 1 апреля 2024 года к Шенгенской зоне присоединились также Румыния и Болгария. Поездки в страны ЕС усложнил «режим закрытого неба» для российских авиакомпаний и фактический запрет на пересечение границы наземным транспортом.

На практике решение Еврокомиссии означает, что в большинстве консульств стран — членов Шенгенского соглашения многократные долгосрочные визы россиянам перестанут выдавать, и при планировании каждой поездки нужно будет получать новую однократную визу, говорит старший партнер международной консалтинговой компании «Стрим» Елена Балашова. Запрет будет распространяться на всех российских граждан, желающих поехать в эти страны, включая туристов, собственников недвижимости, путешествующих с деловыми и частными целями.

Новый указ Европейской Комиссии об ограничении выдачи виз распространяет свое действие на все страны Шенгенской зоны, указывает старший юрист юридической компании a.t.Legal Илья Пасенко. Единственная страна, освобожденная от его применения, — Ирландия, которая лишь ограниченно участвует в общем визовом регулировании ЕС, добавляет юрист. Но Балашова обращает внимание, что рекомендация по ограничению в выдаче длительных виз россиянам не распространяется автоматически на Швейцарию — по ней потребуется отдельное решение. «Норвегия, Исландия, Лихтенштейн — участники Шенгена, но решения принимают самостоятельно», — перечисляет Балашова. А Кипр входит в ЕС, но не является полноправным участником Шенгенского соглашения, поэтому его позиция потребует отдельной проверки на уровне национального законодательства, добавляет эксперт.

Решение применяется только к заявлениям, поданным после его вступления в силу, напоминает Зонова из IPN Partners. Многократные визы, оформленные до вступления решения в силу, останутся действительными до окончания срока их действия. Ранее выданные мультивизы не прекратят своего действия, и срок их действия никак не будет затронут, соглашается Пасенко.

Кроме того, новые правила будут применяться только к заявлениям, поданным непосредственно на территории России, обращает внимание Ассоциация туроператоров России (АТОР). О том, что ограничения не касаются заявителей из России, которые будут получать шенгенскую визу за пределами страны, говорит и Пасенко: в этом случае Европейская Комиссия предписывает принимать и рассматривать заявления по общим правилам, если они поданы в рамках территориальных ограничений работы консульских учреждений. Но в АТОР предупреждают, что любые попытки обойти эти ограничения путем подачи заявления в третьих странах, будут пресекаться Еврокомиссией. Ограничения при этом не затронут граждан других стран, которые планируют получить мультивизу из России.

Кому могут выдавать мультивизы

Многократные визы, согласно позиции ЕК, должны выдаваться только четко определенным группам заявителей из России с «пониженным профилем риска». В документе перечислены две основные категории таких заявителей:

Близкие родственники граждан Европейского союза или граждан России, постоянно проживающих в странах ЕС, — супруги (в том числе состоящие в зарегистрированном партнерстве), дети до 21 года и родители. Им может быть выдана многократная виза сроком на один год, если ранее они получили и корректно использовали три визы в течение предыдущих двух лет.

Работники транспорта (моряки, водители грузовиков и автобусов, члены железнодорожных бригад), если поездки связаны с выполнением их профессиональных обязанностей. Им может быть выдана многократная виза на девять месяцев при условии, что ранее они получили и корректно использовали две визы в течение предыдущих двух лет.

В исключительных случаях, в обоснованных случаях, государства — члены ЕС также могут выдавать многократные шенгенские визы лицам, «прозрачность намерений которых не вызывает сомнений», указывал на брифинге Ламмерт. К ним относятся диссиденты, независимые журналисты, правозащитники и представители организаций гражданского общества, а также их близкие родственники, говорится в решении ЕК. В обоснованных случаях они могут получать мультивизы сроком до пяти лет, говорит Пасенко из a.t.Legal.

Станут ли россияне меньше ездить в ЕС

Новые ограничения не сильно повлияют на туристический поток по популярным у российских туристов направлениям, считают опрошенные РБК участники туристического рынка и эксперты. По информации Российского союза туриндустрии (РСТ), многократные визы сегодня получают минимальное число направляющихся из России в Европу, и чаще это деловые туристы.

В целом, по информации АТОР, в 2024 году Европу наземным транспортом посетили 800 тыс. россиян с различными целями визита. Самолетами в виде стыковочных рейсов воспользовались еще 600 тыс. российских путешественников. В общем цифра составила 1,4 млн поездок. Для сравнения: в 2019 году поездок россиян в ЕС было в десять раз больше — 14,37 млн.

Отмена многократных виз для россиян не сократит турпоток в ЕС, поскольку уже сегодня 95% получают однократные визы, говорит вице-президент АТОР по международному туризму, генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Шенгенские мультивизы и так уже почти не выдают российским путешественникам, поэтому решение об отмене никак не повлияет на турпоток, соглашается руководитель комитета по правовым вопросам РСТ Георгий Мохов.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин допускает, что отток туристов, часто посещающих Европу, на уровне 10–15% все же произойдет. Кроме того, из-за отмены многократных виз у туристов могут возникнуть и другие сложности — например, увеличатся сроки ожидания, добавляет Мурадян. На это может повлиять нагрузка на визовые центры и проверка консульствами большего количества заявлений из-за выдачи однократных виз, поясняет гендиректор «Да-турс» Лилия Феоктистова. Такой сценарий возможен в том числе в консульствах Италии, Испании и Франции, которые были наиболее лояльны к российским путешественникам и чаще других выдавали мультивизы, отмечает она. Этим летом средний срок рассмотрения документов на шенгенскую визу, по данным АТОР, составлял от 20 дней и почти до двух месяцев.

Несмотря на трудности с получением шенгенских виз, которые наблюдались в последнее время, у самостоятельных путешественников все еще сохраняется интерес к поездкам в города Франции, Греции, Италии, Испании, Венгрии, Португалии, констатирует директор Ассоциации туристических агрегаторов Александр Брагин. Отмену мультвиз скорее ощутят представители бизнеса или те, кто ездил в Европу несколько раз в год, для остальных ситуация останется неизменной, говорит Мурадян. Те, кто планировал поездки раз в год, просто воспользуются однократной визой, заключил Ромашкин.

Уже с 2022 года, когда было приостановлено действие соглашения между ЕС и Россией об упрощении выдачи виз, заявители сталкивались с более длительной и дорогой процедурой получения визы, а визы зачастую выдавались однократные и на срок поездки, напоминает Пасенко. «Поэтому большинство туристов из России не заметят влияния новых ограничений», — считает он.

Многократная виза прежде облегчала частые краткие поездки — короткие деловые поездки, поездки к семье и друзьям, констатирует Балашова. Ограничение многократных виз ожидаемо приведет к снижению количества часто путешествующих в ЕС россиян на 30–60%, прогнозирует она. Стоимость поездок, по словам Балашовой, вырастет из-за многочисленных консульских сборов, так как каждая поездка теперь потребует новой заявки. Ожидается также увеличение отказов в выдаче виз и повышение требований к документам — подтверждений бронирований, страховки, финансовых средств. Более глубокая проверка заявителей, в свою очередь, приведет к более длительным срокам рассмотрения, предупреждает Балашова.

Как усилятся проверки

Новые правила предусматривают «повышенное внимание» к проверке заявителей на шенгенские визы из России, напоминает Зонова из IPN Partners. При рассмотрении новых заявлений ожидается более тщательная и продолжительная процедура проверки.

Указ ЕК не содержит конкретных указаний насчет более тщательных проверок или ужесточения контроля при выдаче виз, поэтому правительства каждой страны шенгенской зоны могут сами определять, ужесточать ли им свою процедуру, считает Пасенко.

Еврокомиссия может рекомендовать правительствам стран Европейского союза прекратить выдачу мультивиз россиянам и оказывать на них давление всеми доступными формальными и неформальными способами, но именно обязать их Еврокомиссия не может, у нее таких полномочий нет, считает судебный эксперт экспертной группы Veta Александр Терентьев. «Страны Шенгенской зоны могут принять к сведению позицию ЕК, но решение о прекращении или продолжении выдачи мультивиз той или иной категории заявителей — это часть их миграционной политики, регламентируемой на уровне национального законодательства», — считает эксперт. По его мнению, часть стран могут просто игнорировать позицию ЕК в собственных политических, экономических или демографических интересах, но страны, которые поддерживают позицию ЕК, могут не признать такие визы при пересечении их границы.