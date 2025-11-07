ЕК усилила проверку россиян при выдаче шенгенских виз
Все заявления россиян на получение шенгенской визы теперь будут проходить усиленные проверки, следует из решения Еврокомиссии.
«Российские заявители на получение визы должны проходить тщательную и частую проверку, прежде чем им будет выдана виза. Таким образом, в отношении российских заявителей должны применяться значительно более строгие правила», — говорится в документе.
Об этом также заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер. По его словам, все заявления на получение визы, подаваемые гражданами России, будут подвергаться усиленным процедурам проверки и повышенному уровню контроля.
7 ноября Еврокомиссия запретила гражданам России получать шенгенские мультивизы. Россияне теперь должны подавать заявления на новую визу каждый раз, когда они захотят въехать в Евросоюз.
В заявлении ЕК говорится, что запрет сопряжен с конфликтом на Украине, который «существенно изменил миграционные риски и риски для безопасности, связанные с российскими заявителями на получение визы». Полный запрет на выдачу виз россиянам в Еврокомиссии исключили.
О планах ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам ранее сообщили Politico, ANSA и DPA.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине
Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти
HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО
В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах
СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа
На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»