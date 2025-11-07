ЕК усилила проверку россиян при выдаче шенгенских виз

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Все заявления россиян на получение шенгенской визы теперь будут проходить усиленные проверки, следует из решения Еврокомиссии.

«Российские заявители на получение визы должны проходить тщательную и частую проверку, прежде чем им будет выдана виза. Таким образом, в отношении российских заявителей должны применяться значительно более строгие правила», — говорится в документе.

Об этом также заявил еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер. По его словам, все заявления на получение визы, подаваемые гражданами России, будут подвергаться усиленным процедурам проверки и повышенному уровню контроля.

7 ноября Еврокомиссия запретила гражданам России получать шенгенские мультивизы. Россияне теперь должны подавать заявления на новую визу каждый раз, когда они захотят въехать в Евросоюз.

В заявлении ЕК говорится, что запрет сопряжен с конфликтом на Украине, который «существенно изменил миграционные риски и риски для безопасности, связанные с российскими заявителями на получение визы». Полный запрет на выдачу виз россиянам в Еврокомиссии исключили.

О планах ужесточить выдачу шенгенских виз россиянам ранее сообщили Politico, ANSA и DPA.