 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валентин Огиренко / Reuters
Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Норвегия рассматривает возможность обеспечения европейского военного кредита Украине на сумму свыше €100 млрд, предоставив в качестве обеспечения свой суверенный фонд благосостояния объемом €1,7 трлн. Этот шаг обсуждается на фоне острой нехватки финансирования и сопротивления планам ЕС по привлечению 140 млн евро под залог замороженных российских активов, сообщает The Times.

Инициатива норвежских экономистов Ховарда Халланда и Кнута Антона Морка получила поддержку в парламенте страны, где четыре из девяти политических партий уже одобрили предложение.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре подтвердил готовность рассмотреть предложение, поручив подготовить аналитический доклад о возможных механизмах реализации. Однако окончательное решение будет принято после консультаций с ЕС, где продолжается обсуждение альтернативного плана заимствований под залог российских активов, который блокирует Бельгия.

FT узнала «главное условие» ЕК для использования российских активов
Политика

Дания, председательствующая в Совете ЕС, положительно оценила возможное участие Норвегии. Премьер-министр Метте Фредериксен назвала потенциальную инициативу «замечательной». Обсуждение продолжится на переговорах в Брюсселе в пятницу, где ЕС попытается преодолеть возражения Бельгии относительно использования замороженных российских активов в качестве обеспечения.

При этом Европейская комиссия так и не смогла убедить Брюссель согласиться на передачу замороженных российских активов. Страны продолжат обсуждение. Лидеры ЕС поручили Комиссии как можно скорее представить «варианты финансовой поддержки», чтобы достичь соглашения на следующем саммите 18 декабря в Брюсселе.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила идею «репарационного кредита» для Украины за счет средств замороженных российских активов. Киев погасит его только после того, как Россия возместит Украине причиненный в ходе конфликта ущерб, по сути, выплатит репарации.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею, призвав выдать Украине кредит на €140 млрд. При этом премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против этого предложения. Большая часть замороженных средств находится в депозитарии Euroclear в Брюсселе.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
кредит Норвегия Украина
Материалы по теме
Reuters узнал о планах США использовать замороженные активы России
Политика
Доходы Euroclear от замороженных российских активов сократились на 25%
Финансы
В ЕС заявили об интересе двух стран к замороженным активам России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 12:49
Туристический автобус с россиянами упал с холма в Таиланде Общество, 16:21
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
«Динамо» Карпина показало худший за 19 лет результат в первом круге РПЛ Спорт, 16:15
На Украине перестали пропускать через границу из-за сбоя Политика, 16:13
Под завалами обрушившегося подъезда в Куркино людей не обнаружили Общество, 16:11
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Фильм «Алиса в стране чудес» собрал более ₽1 млрд в прокате Общество, 16:00
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
«Динамо» уступило клубу Дзюбы, продлив безвыигрышную серию в РПЛ Спорт, 15:55
Российского подростка задержали в Германии за пропаганду ИГИЛ Политика, 15:54
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Минобороны сообщило об ударе по ВПК и энергетическому комплексу Украины Политика, 15:39
В Химках подросток поджег полицейский автомобиль по указанию мошенников Общество, 15:35
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд Политика, 15:33
Сменившая гражданство экс-ученица Плющенко стала второй на этапе Гран-при Спорт, 15:21