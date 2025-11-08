В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Норвегия рассматривает возможность обеспечения европейского военного кредита Украине на сумму свыше €100 млрд, предоставив в качестве обеспечения свой суверенный фонд благосостояния объемом €1,7 трлн. Этот шаг обсуждается на фоне острой нехватки финансирования и сопротивления планам ЕС по привлечению 140 млн евро под залог замороженных российских активов, сообщает The Times.

Инициатива норвежских экономистов Ховарда Халланда и Кнута Антона Морка получила поддержку в парламенте страны, где четыре из девяти политических партий уже одобрили предложение.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре подтвердил готовность рассмотреть предложение, поручив подготовить аналитический доклад о возможных механизмах реализации. Однако окончательное решение будет принято после консультаций с ЕС, где продолжается обсуждение альтернативного плана заимствований под залог российских активов, который блокирует Бельгия.

Дания, председательствующая в Совете ЕС, положительно оценила возможное участие Норвегии. Премьер-министр Метте Фредериксен назвала потенциальную инициативу «замечательной». Обсуждение продолжится на переговорах в Брюсселе в пятницу, где ЕС попытается преодолеть возражения Бельгии относительно использования замороженных российских активов в качестве обеспечения.

При этом Европейская комиссия так и не смогла убедить Брюссель согласиться на передачу замороженных российских активов. Страны продолжат обсуждение. Лидеры ЕС поручили Комиссии как можно скорее представить «варианты финансовой поддержки», чтобы достичь соглашения на следующем саммите 18 декабря в Брюсселе.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила идею «репарационного кредита» для Украины за счет средств замороженных российских активов. Киев погасит его только после того, как Россия возместит Украине причиненный в ходе конфликта ущерб, по сути, выплатит репарации.

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею, призвав выдать Украине кредит на €140 млрд. При этом премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против этого предложения. Большая часть замороженных средств находится в депозитарии Euroclear в Брюсселе.