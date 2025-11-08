 Перейти к основному контенту
0

FT узнала «главное условие» ЕК для использования российских активов

Для выделения €140 млрд из замороженных российских активов на помощь Киеву ЕК ставит условием поиск юридической структуры для их «постоянной иммобилизации», пишет FT. Отказ от этого повлечет расходы стран ЕС до €5,6 млрд в год

«Главным условием» использования заблокированных в ЕС российских активов будет «их постоянная иммобилизация» и необходимость найти юридическую структуру, позволяющую замораживать средства дольше, чем на шестимесячные периоды, которые необходимо продлевать, сообщает Financial Times, ссылаясь на документ Еврокомиссии.

ЕК подготовила документ о последствиях финансирования помощи Украине без использования российских замороженных активов в качестве репарационного кредита. Еврокомиссия направила его странам — членам объединения в преддверии декабрьского саммита лидеров ЕС.

В послании сказано, что если план по использованию для финансирования Киева в ближайшие два года части заблокированных в бельгийском депозитарии Euroclear не будет реализован, страны — участницы ЕС должны либо санкционировать совместное заимствование, что нагрузит национальные бюджеты новыми обязательствами, либо предоставить Украине прямые гранты на общую сумму €140 млрд.

ЕК подчеркивает, что оба варианта «потенциально потребуют бюджетных корректировок в некоторых государствах-членах» и «непосредственно повлияют на их дефицит и задолженность». По оценкам Еврокомиссии, расходы на обслуживание совместно взятого кредита составят до €5,6 млрд в год, при этом Франция с крупной задолженностью выплатит почти €1 млрд из этой суммы, Италия — €675 млн, а сама Бельгия, которая уже борется за принятие национального бюджета на следующий год, будет выплачивать почти €200 млн в год в качестве процентов.

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Политика
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Заимствование €140 млрд может повлечь «потенциальные побочные эффекты как для поглощения рынка, так и, в частности, для ставки, которую Союз, как правило, будет выплачивать по своим займам», считают в ЕК. Такой шаг также может повлечь и «дополнительные косвенные расходы» для других финансовых программ ЕС, говорится в документе.

При этом заблокированный Бельгией в прошлом месяце план выделения €140 млрд из заблокированных российских активов, по оценке ЕК, повлечет лишь временные «условные обязательства» государств — членов союза по гарантированию кредита, прежде чем он будет переведен в общий бюджет ЕС в 2028 году. В документе подчеркивается, что эти финансовые гарантии «покроют остаточный риск успешного приведения в исполнение арбитражного решения против государства — члена».

Власти Бельгии объясняли отказ поддержать выделение такого кредита за счет российских активов риском для своей экономики в результате ответных мер Москвы. В Брюсселе также предупреждали о подрыве доверия к Euroclear как к надежному депозитарию.

Москва предупреждала, что любые действия со своими зарубежными активами сочтет «воровством». Когда Генассамблея ООН в 2022 году приняла резолюцию о возмещении Россией ущерба Украине, в Кремле заявили, что документ не считается юридически обязывающим, а его составители пытаются «совершить грабеж» активов Москвы.

