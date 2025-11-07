Великобритания сняла санкции с президента и главы МВД Сирии

Ахмед аш-Шараа (Фото: Riccardo Savi / Getty Images)

Великобритания сняла санкции с президента Сирии переходного периода Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел страны Анаса Хаттаба, следует из документа Минфина королевства.

Оба были исключены из санкционного списка 7 ноября. «Следующие лица были исключены из Сводного списка и больше не подлежат заморозке активов: Ахмад Хуссейн аль-ШАРАА (идентификатор группы: 12883), Анас Хасан ХАТТАБ (идентификатор группы: 13133)», — говорится в документе.

Накануне, 6 ноября, санкции с Ахмеда аш-Шараа и Анаса Хасана Хаттаба снял Совет Безопасности ООН. За соответствующую резолюцию, предложенную США, проголосовали 14 из 15 членов. Китай, один из пяти постоянных членов СБ ООН, воздержался.

В марте Великобритания вывела из-под санкций 24 организации Сирии, в том числе Центральный банк, а также ряд других банков и нефтяные компании. В октябре королевство исключило группировку «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России) из списка террористических организаций. «В парламенте был отдан приказ о снятии запрета с «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ), что позволит наладить более тесное взаимодействие с новым сирийским правительством», — отметили тогда в пресс-службе правительства.

В декабре 2024 года был свергнут режим Башара Асада, президент бежал в Россию, где получил убежище. К власти пришла вооруженная оппозиция, страной в переходный период руководит глава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» Ахмед аль-Шараа. В Сирии были распущены парламент, армия, службы безопасности, отменено действие Конституции.