Reuters узнал о плане США по снятию санкций ООН с президента Сирии

США призвали СБ ООН снять санкции с сирийского президента в преддверии его визита в Белый дом. Трамп в мае подписал указ об отмене американских ограничений против Сирии, действовавших с 2004 года

Ахмед аш-Шараа (Фото: Ali Haj Suleiman / Getty Images)

США внесли на рассмотрение проект резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающий снятие санкций с президента Сирии Ахмеда аш-Шараа, который в понедельник должен встретиться с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

Проект резолюции также отменяет санкции в отношении главы МВД Сирии Анаса Хаттаба. Пока неизвестно, когда документ могут вынести на голосование. Для принятия инициативы необходимо не менее девяти голосов «за» и отсутствие вето со стороны постоянных членов — России, Китая, США, Франции и Великобритании.

Вашингтон уже несколько месяцев призывает Совет Безопасности ООН ослабить санкции против Сирии, отмечает агентство. Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России), пришедшая к власти после свержения правительства Башара Асада в декабре 2024 года, с мая 2014-го находится под ограничениями СБ.

Трамп в мае объявил об изменении политики США в отношении Сирии и снятии экономических санкций против республики, действовавших с 2024 года (при этом меры против Асада и «связанных с ним лиц» остались в силе). Отменить ограничения против Сирии после смены там власти также решил Евросоюз.

Ахмед аш-Шараа встретится с Трампом 10 ноября, это будет первый в истории визит сирийского лидера в Белый дом, отмечает Axios. Специальный посланник США по Сирии Томас Барак сообщил, что, как ожидается, аш-Шараа подпишет соглашение о присоединении к возглавляемой Соединенными Штатами коалиции по борьбе с «Иламским государством» (террористическая организация, запрещена в России).

После визита должен пройти пятый раунд прямых переговоров между Израилем и Сирией при посредничестве Соединенных Штатов, говорил Барак, отметив, что целью Вашингтона является достижение соглашения о безопасности на границе между двумя странами до конца года.