Три сотрудницы предприятия пострадали при атаке БПЛА в Брянской области
Три женщины пострадали при атаке беспилотников на поселок городского типа Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.
Дроны ударили по территории промышленного предприятия. Раненые женщины — его сотрудницы. Их доставили в больницу, где пострадавшим оказали медицинскую помощь. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
За полчаса до сообщения о жертвах налета, в 19:39 мск, Богомаз заявил об отбое беспилотной опасности, которая была объявлена в 10:09 мск. В период действия сигнала губернатор сообщил о двух сбитых беспилотниках самолетного типа, тогда обошлось без пострадавших и разрушений.
Регион граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам ВСУ. Минобороны отчиталось о трех перехваченных над Брянской областью дронах в ночь на 7 ноября.
До этого, 3 ноября, Богомаз заявил о раненном из-за удара дрона водителе скутера в селе Кирилловка, а в конце октября — об атаке дронов-камикадзе на движущийся микроавтобус с мирными жителями в поселке Погар. Водитель автобуса погиб на месте, пятеро пассажиров получили ранения.
