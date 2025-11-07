 Перейти к основному контенту
Три сотрудницы предприятия пострадали при атаке БПЛА в Брянской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Раненых доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь, сообщил губернатор Александр Богомаз
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Три женщины пострадали при атаке беспилотников на поселок городского типа Белая Березка в Трубчевском районе Брянской области, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Дроны ударили по территории промышленного предприятия. Раненые женщины — его сотрудницы. Их доставили в больницу, где пострадавшим оказали медицинскую помощь. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

За полчаса до сообщения о жертвах налета, в 19:39 мск, Богомаз заявил об отбое беспилотной опасности, которая была объявлена в 10:09 мск. В период действия сигнала губернатор сообщил о двух сбитых беспилотниках самолетного типа, тогда обошлось без пострадавших и разрушений.

Женщина погибла при ударе FPV-дрона по автомобилю в Брянской области
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Регион граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам ВСУ. Минобороны отчиталось о трех перехваченных над Брянской областью дронах в ночь на 7 ноября.

До этого, 3 ноября, Богомаз заявил о раненном из-за удара дрона водителе скутера в селе Кирилловка, а в конце октября — об атаке дронов-камикадзе на движущийся микроавтобус с мирными жителями в поселке Погар. Водитель автобуса погиб на месте, пятеро пассажиров получили ранения.

Александр Богомаз
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
