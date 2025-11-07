 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
За ночь над регионами России перехватили 11 дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 7 ноября над российскими регионами силы ПВО перехватили 11 беспилотников, сообщила пресс-служба Минобороны.

Пять дронов перехватили в небе над Крымом, три — над Брянской областью, два — над Курской, один — над Калужской.

Предыдущий ночью, на 6 ноября, Минобороны сообщило о перехвате 75 беспилотников. Больше всего дронов было уничтожено над Волгоградской областью — там военные сбили 49 БПЛА. Также дроны перехватили над Крымом, Воронежской, Ростовской, Белгородской, Орловской, Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областями.

Позже Минобороны сообщило, что в целом за сутки 6 ноября средства ПВО перехватили 261 украинский беспилотник над территорией страны. 

Над регионами России за ночь уничтожили 75 беспилотников
Политика

Ограничения на полеты в ночь на 6 ноября и утром ввели и позже сняли 11 российских аэропортов

В тот же день губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о перехвате беспилотников в Новошахтинске. По словам главы региона, пострадавших не было. Глава Костромской области Сергей Ситников 6 ноября сообщил, что на Костромской ГЭС отразили атаку БПЛА

Авторы
Теги
Егор Алимов
Минобороны дроны беспилотники Крым Брянская область Курская область Калужская область
