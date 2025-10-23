 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Женщина погибла при ударе FPV-дрона по автомобилю в Брянской области

Сюжет
Военная операция на Украине

В Брянской области в результате удара FPV-дрона по движущемуся автомобилю в селе Новые Юрковичи Климовского района погибла женщина, сообщил в телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

«К сожалению, погибла женщина, которая была за рулем автомобиля», — говорится в сообщении.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей и добавил, что ее семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.

Мужчина погиб от удара FPV-дрона по автомобилю в Белгородской области
Политика
Фото:Яков Князев / ТАСС

В ночь на 23 октября в результате атаки дрона ВСУ на автомобиль в селе Кукуевка Валуйского округа Белгородской области погиб мужчина.

Также пострадали двое человек — у одного из мужчин баротравма и осколочное ранение руки, у второго — баротравма, а также множественные осколочные ранения ноги, руки и головы. Пострадавших госпитализировали.

