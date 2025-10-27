 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Брянской области при атаке дронов погиб водитель микроавтобуса

Сюжет
Военная операция на Украине

В результате атаки украинской стороны дронами-камикадзе движущегося микроавтобуса с мирными жителями в поселке Погар Погарского района Брянской области водитель погиб на месте, пятеро пассажиров ранены, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Выражаю родным погибшего глубочайшие соболезнования.
Пострадавшим — скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощью будет оказана», — добавил Богомаз.

Поселок Погар находится примерно в 20 км от границы с Черниговской областью Украины.

Один человек погиб и один пострадал при атаке дронов на брянское село
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Несколькими днями ранее в Брянской области в результате удара беспилотника по движущемуся автомобилю в селе Новые Юрковичи Климовского района погибла женщина, управлявшая автомобилем.

Богомаз выразил соболезнования родным и близким погибшей и отметил, что ее родным будут оказаны необходимая поддержка и материальная помощь.

Читайте РБК в Telegram.

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова, Плугина Ирина
Брянская область беспилотники атака гибель водитель Александр Богомаз
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
Материалы по теме
Мирный житель погиб при ударе дрона по грузовику в Белгородской области
Политика
Житель Алешек в Херсонской области погиб при обстреле ВСУ
Политика
Три человека погибли в результате обстрела Ясиноватой в ДНР
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 октября
EUR ЦБ: 94,08 (-0,31) Инвестиции, 24 окт, 18:16 Курс доллара на 25 октября
USD ЦБ: 80,97 (-0,3) Инвестиции, 24 окт, 18:16
Держать лицо: как (не) изменилась деловая культура Китая РБК и ВТБ, 07:46
Спецборт МЧС доставил в Нижний Новгород пострадавших от взрыва в Копейске Общество, 07:43
Суд подтвердил право родителей отменить совершенную ребенком покупку Общество, 07:31
Можно ли сейчас найти «новую Nvidia» и где ее искать на фондовом рынкеПодписка на РБК, 07:30
Над Московским регионом за ночь сбили 40 дронов Политика, 07:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:16
Посол оценил уход южнокорейских компаний из России словами «кусают локти» Бизнес, 07:15
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Москвичей предупредили о дожде в начале рабочей недели Общество, 07:05
ЦБ запланировал расширить периметр валютного контроля. Что это значитПодписка на РБК, 07:01
В Брянской области при атаке дронов погиб водитель микроавтобуса Политика, 06:50
Экономист назвал средний размер социальной пенсии в России Финансы, 06:28
В аэропорту Орска ввели ограничения на прием и отправку рейсов Общество, 06:15
В Тульской области за ночь уничтожили более 20 дронов Политика, 06:14
Умер «самый красивый мальчик XX века», актер Бьерн Андресен Общество, 06:04