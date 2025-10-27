В Брянской области при атаке дронов погиб водитель микроавтобуса

В результате атаки украинской стороны дронами-камикадзе движущегося микроавтобуса с мирными жителями в поселке Погар Погарского района Брянской области водитель погиб на месте, пятеро пассажиров ранены, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

Пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

«Выражаю родным погибшего глубочайшие соболезнования.

Пострадавшим — скорейшего выздоровления! Вся необходимая поддержка и материальная помощью будет оказана», — добавил Богомаз.

Поселок Погар находится примерно в 20 км от границы с Черниговской областью Украины.

Несколькими днями ранее в Брянской области в результате удара беспилотника по движущемуся автомобилю в селе Новые Юрковичи Климовского района погибла женщина, управлявшая автомобилем.

Богомаз выразил соболезнования родным и близким погибшей и отметил, что ее родным будут оказаны необходимая поддержка и материальная помощь.