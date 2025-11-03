 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Брянской области дрон ВСУ ударил по мужчине на скутере

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В селе Кирилловка Климовского района Брянской области водитель скутера получил ранения из-за удара украинского дрона-камикадзе, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В результате подлого целенаправленного удара по движущемуся скутеру, к сожалению, ранен мирный житель», — сообщил он. Пострадавшего доставили в больницу, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Над Брянской областью за ночь сбили почти 50 беспилотников
Политика
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Накануне над регионом за пять часов сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа.

В конце октября в результате атаки дронов-камикадзе на движущийся микроавтобус с мирными жителями в поселке Брянской области погиб водитель, пятеро пассажиров пострадали.

Полина Дуганова
Брянская область раненные атака дронов Александр Богомаз
Александр Богомаз фото
Александр Богомаз
политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
