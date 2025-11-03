В Брянской области дрон ВСУ ударил по мужчине на скутере

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В селе Кирилловка Климовского района Брянской области водитель скутера получил ранения из-за удара украинского дрона-камикадзе, сообщил глава региона Александр Богомаз.

«В результате подлого целенаправленного удара по движущемуся скутеру, к сожалению, ранен мирный житель», — сообщил он. Пострадавшего доставили в больницу, на месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Накануне над регионом за пять часов сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа.

В конце октября в результате атаки дронов-камикадзе на движущийся микроавтобус с мирными жителями в поселке Брянской области погиб водитель, пятеро пассажиров пострадали.