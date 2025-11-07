 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Четыре человека погибли при падении вертолета в Дагестане

Вертолет с туристами летел из Кизляра в Избербаш и упал возле одной из баз отдыха, на борту находились семь человек, троим удалось выбраться, один из них находится в крайне тяжелом состоянии
Фото: МЧС России по Республике Дагестан
Фото: МЧС России по Республике Дагестан

В Дагестане разбился вертолет, по предварительным данным, погибли четыре человека, передает ТАСС со ссылкой на Минздрав республики. В региональном управлении МЧС сообщили о наличии пострадавших, пишет «РИА Новости».

Как сообщают Baza и Shot, крушение произошло в районе поселка Ачи-Су в Карабудахкентском районе, на борту Ка-226 находились туристы — в общей сложности семь человек.

Воздушное судно летело из Кизляра в Избербаш и упало на территорию базы отдыха, уточняет ГТРК «Дагестан». Это произошло примерно в 14:40 (местное время совпадает с московским). Судя по фотографии, опубликованной МЧС с места происшествия, вертолет упал на территорию жилого здания.

В Судане разбился военно-транспортный Ил-76
Политика
Самолет&nbsp;Ил-76

Телеграм-канал 112 пишет, что крушение произошло возле базы отдыха «Жемчужина», после падения воздушного судна начался пожар, трое людей смогли выбраться, их госпитализировали. По данным канала, вертолет был частный и использовался для воздушных экскурсий. Двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, передает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Позднее в Минздраве Дагестана рассказали, что один из раненых в крайне тяжелом состоянии и нетранспортабелен, интенсивную терапию ему проводят в стационаре больницы Избербаша. Еще двоих пострадавших отправили в сопровождении медиков в ожоговый центр.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу правительства Дагестана, ГУ МЧС России по республике, а также в СК и Минздрав региона.

Кирилл Соколов
Вертолет Ка-226 Дагестан авиакатастрофа
