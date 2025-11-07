СК назвал несколько версий крушения вертолета в Дагестане

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Следствие рассматривает несколько версий крушения вертолета в Дагестане, среди которых — ошибка пилотирования, техническая неисправность и другие. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета в телеграм-канале.

Катастрофа произошла 7 ноября близ поселка Ачи-Су в Карабудахкентском районе. При крушении вертолета погибли четыре человека, еще троих госпитализировали.

Вертолет упал на дом, находящийся на базе отдыха. Во время крушения в доме не было людей. Пожар, возникший после падения, был ликвидирован на площади 80 кв. м.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.