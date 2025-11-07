СК назвал несколько версий крушения вертолета в Дагестане
Следствие рассматривает несколько версий крушения вертолета в Дагестане, среди которых — ошибка пилотирования, техническая неисправность и другие. Об этом сообщило Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета в телеграм-канале.
Катастрофа произошла 7 ноября близ поселка Ачи-Су в Карабудахкентском районе. При крушении вертолета погибли четыре человека, еще троих госпитализировали.
Вертолет упал на дом, находящийся на базе отдыха. Во время крушения в доме не было людей. Пожар, возникший после падения, был ликвидирован на площади 80 кв. м.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине
Сенаторы США потребовали от Венгрии отказаться от российской нефти
HS: в Балтийском море фиксируют сигналы кораблей-призраков стран НАТО
В Госдуме предложили запретить продажу бетельных орехов на маркетплейсах
СNN узнал об отравлении солдат неизвестным порошком после визита Трампа
На Земле начался самый сложный «геомагнитный день»