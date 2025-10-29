 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
FT узнала о планах Германии заказать и направить тысячи дронов в Литву

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву
Германия собирается заказать у Rheinmetall и двух стартапов беспилотники, чтобы оснастить ими свою бригаду в Литве — первое подразделение немецкой армии, развернутое за рубежом на постоянной основе со времен Второй мировой
Фото: Maja Hitij / Getty Images
Фото: Maja Hitij / Getty Images

Германия может заключить контракты на поставку до 12 тыс. дронов-камикадзе, которые намерена отправить базирующейся в Литве немецкой бригаде. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Поставщиками, как планируется, станут крупнейший немецкий производитель оружия Rheinmetall и два стартапа — Helsing и Stark. Стоимость контракта для каждой компании, предположительно, составит около €300 млн. Пока соглашения не подписаны.

Разделение заказа между тремя компаниями источники объяснили желанием чиновников стимулировать инновации. «Они делают это, чтобы сохранить конкуренцию и убедиться, что получат лучшие системы», — сказал один из них.

Helsing, как пишет FT, связан с основателем Spotify Даниэлем Эком и считается самым ценным оборонным стартапом в Европе с оценкой в €12 млрд. Среди других ее заказов — 6 тыс. ударных дронов для Украины, а направления деятельности также включают планы выпуска подводных систем наблюдения. По контракту может поставить свои БПЛА HX-2.

В числе тех, кто вложился в Stark, основанный 15 месяцев назад, газета называет сооснователя PayPal Питера Тиля. Стартап работает в том числе и на Украине. Эта компания может поставить ударные БПЛА Virtus.

Rheinmetall, как отмечает издание, до недавнего времени не был представлен в числе производителей дронов, поскольку специализация гиганта — артиллерия и танки. Но он предложил поставить собственный ударный дрон FV-014, который был публично представлен в сентябре.

Что будет представлять собой европейская «стена дронов»
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В Литве в прошлом году началось развертывание 45-й бронетанковой немецкой бригады — первого постоянного подразделения армии Германии за рубежом со времен Второй мировой войны. Планируется, что оно будет включать около 5 тыс. военнослужащих и состояния окончательной боеготовности достигнет к 2027-му.

Заказ на дроны обсуждается на фоне участившихся случаев появления БПЛА и нарушений воздушного пространства европейских стран. В ряде инцидентов в ЕС подозревали Россию. Россия отвергала обвинения. Президент Владимир Путин подчеркивал, что у Москвы нет целей для ударов беспилотниками в этом регионе.

