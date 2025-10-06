 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

Немецкий канцлер Мерц: замеченные дроны не несли оружия и были разведывательными
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Christopher Neundorf / Getty Images)

Обнаруженные в небе над Германией беспилотники не несли вооружения и были разведывательными, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц в интервью ARD.

«Прежде всего, я могу успокоить население: у нас до сих пор не было ни одного инцидента или операции с использованием вооруженного беспилотника, — заявил Мерц. — Это попытки шпионажа, это также попытки запугать население. Мы знаем, что с этим нужно что-то делать, и мы это сделаем. Однако мы будем делать это осмотрительно и дальновидно, но при этом очень последовательно».

Канцлер отметил, что происхождение дронов, которые в последние дни появлялись над аэропортом Мюнхена, пока остается не установленным. Однако, по его словам, независимо от того, кто стоит за этими полетами, они представляют «серьезную угрозу» безопасности ФРГ.

Берлин объяснил инциденты с дронами знанием Путиным «немецких инстинктов»
Политика
Борис Писториус

Аэропорт Мюнхена 3 октября был вынужден вновь приостановить работу из-за появления нескольких БПЛА. Инцидент затронул 6,5 тыс. пассажиров, которые были вынуждены провести ночь в терминалах. Работа аэропорта была восстановлена только утром следующего дня, 4 октября.

Как сообщила газета Bild, утром 3 октября система обнаружения БПЛА федеральной полиции зафиксировала нарушение воздушного пространства в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне. Дрон находился примерно в 700 метрах от взлетно-посадочной полосы. Полиции удалось задержать 41-летнего хорвата, управлявшего беспилотником. Расследование показало, что мужчина был оператором-любителем, ему грозит крупный штраф за нарушение авиационного законодательства.

Ранее, 27 сентября, министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт сообщил о наблюдении целых «роев дронов» в небе над землей Шлезвиг-Гольштейн в ночь на пятницу. Министр констатировал значительный рост числа случаев обнаружения неопознанных БПЛА в немецком воздушном пространстве. В ответ на эту угрозу Добриндт объявил о создании специального подразделения по противодействию беспилотникам в составе федеральной полиции ФРГ.

Власти России отрицают обвинения в причастности к обнаруженным беспилотникам.

