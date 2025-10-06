Канцлер Германии раскрыл назначение обнаруженных дронов

Фридрих Мерц (Фото: Christopher Neundorf / Getty Images)

Обнаруженные в небе над Германией беспилотники не несли вооружения и были разведывательными, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц в интервью ARD.

«Прежде всего, я могу успокоить население: у нас до сих пор не было ни одного инцидента или операции с использованием вооруженного беспилотника, — заявил Мерц. — Это попытки шпионажа, это также попытки запугать население. Мы знаем, что с этим нужно что-то делать, и мы это сделаем. Однако мы будем делать это осмотрительно и дальновидно, но при этом очень последовательно».

Канцлер отметил, что происхождение дронов, которые в последние дни появлялись над аэропортом Мюнхена, пока остается не установленным. Однако, по его словам, независимо от того, кто стоит за этими полетами, они представляют «серьезную угрозу» безопасности ФРГ.

Аэропорт Мюнхена 3 октября был вынужден вновь приостановить работу из-за появления нескольких БПЛА. Инцидент затронул 6,5 тыс. пассажиров, которые были вынуждены провести ночь в терминалах. Работа аэропорта была восстановлена только утром следующего дня, 4 октября.

Как сообщила газета Bild, утром 3 октября система обнаружения БПЛА федеральной полиции зафиксировала нарушение воздушного пространства в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне. Дрон находился примерно в 700 метрах от взлетно-посадочной полосы. Полиции удалось задержать 41-летнего хорвата, управлявшего беспилотником. Расследование показало, что мужчина был оператором-любителем, ему грозит крупный штраф за нарушение авиационного законодательства.

Ранее, 27 сентября, министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт сообщил о наблюдении целых «роев дронов» в небе над землей Шлезвиг-Гольштейн в ночь на пятницу. Министр констатировал значительный рост числа случаев обнаружения неопознанных БПЛА в немецком воздушном пространстве. В ответ на эту угрозу Добриндт объявил о создании специального подразделения по противодействию беспилотникам в составе федеральной полиции ФРГ.

Власти России отрицают обвинения в причастности к обнаруженным беспилотникам.