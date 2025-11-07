 Перейти к основному контенту
В Брюсселе назвали, кто из россиян сможет получать мультивизы как раньше

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Страны — члены Евросоюза смогут продолжить выдачу многоразовых шенгенских виз членам семей граждан России, которые проживают в ЕС, следует из документа Еврокомиссии.

Получить мультивизу сроком на один год смогут близкие родственники россиян, легально проживающих в ЕС или имеющих гражданство его стран-членов. Речь идет о родителях, супругах, а также родных или усыновленных детях в возрасте до 21 года. При этом они должны быть обладателями трех шенгенских виз за последние два года.

Кроме того, мультивизы смогут получить водители грузового транспорта и автобусов, члены железнодорожных бригад и моряки. Они смогут рассчитывать на многоразовую визу для работы по профессии сроком на девять месяцев при условии, что уже получили две визы за последние два года.

Еврокомиссия запретила выдачу новых многоразовых виз россиянам
Политика
Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В пятницу, 7 ноября, Еврокомиссия сообщила о решении запретить выдачу шенгенских мультивиз гражданам России. Теперь россияне должны подавать заявления на новую визу каждый раз, когда они захотят въехать в страны ЕС. В Еврокомиссии решение связали с конфликтом на Украине.

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер подчеркнул, что все заявления россиян на получение шенгенской визы теперь будут проходить усиленные проверки.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
шенгенские визы Еврокомиссия Россия россияне выдача виз санкции
