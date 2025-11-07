В Брюсселе назвали, кто из россиян сможет получать мультивизы как раньше

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Страны — члены Евросоюза смогут продолжить выдачу многоразовых шенгенских виз членам семей граждан России, которые проживают в ЕС, следует из документа Еврокомиссии.

Получить мультивизу сроком на один год смогут близкие родственники россиян, легально проживающих в ЕС или имеющих гражданство его стран-членов. Речь идет о родителях, супругах, а также родных или усыновленных детях в возрасте до 21 года. При этом они должны быть обладателями трех шенгенских виз за последние два года.

Кроме того, мультивизы смогут получить водители грузового транспорта и автобусов, члены железнодорожных бригад и моряки. Они смогут рассчитывать на многоразовую визу для работы по профессии сроком на девять месяцев при условии, что уже получили две визы за последние два года.

В пятницу, 7 ноября, Еврокомиссия сообщила о решении запретить выдачу шенгенских мультивиз гражданам России. Теперь россияне должны подавать заявления на новую визу каждый раз, когда они захотят въехать в страны ЕС. В Еврокомиссии решение связали с конфликтом на Украине.

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер подчеркнул, что все заявления россиян на получение шенгенской визы теперь будут проходить усиленные проверки.