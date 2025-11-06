Песков прокомментировал возможное ужесточение выдачи виз россиянам

Песков об ужесточении выдачи виз: европейцы не забыли, как строить стены

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о возможном ужесточении выдачи виз россиянам. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Европейцы не забыли, как строить стены», — заявил он.

В ноябре Politico выяснила, что Евросоюз планирует прекратить выдачу россиянам шенгенских мультивиз «в большинстве случаев». Таким образом, россияне смогут получать визы только для однократных поездок. Исключениями послужат поездки по гуманитарным соображениям, а также визы для людей, имеющих гражданство одной из стран Евросоюза.

Издание напоминает, что, по данным ЕК, в 2024 году шенгенские визы получили более 500 тыс. россиян, что значительно больше, чем годом ранее, хотя и меньше 2019-го, когда российским гражданам было выдано порядка 4 млн разрешительных документов.

Евросоюз не стал ужесточать выдачу шенгенских виз россиянам в рамках 19-го пакета санкций, введенного в конце октября. Полный запрет на выдачу виз россиянам в Еврокомиссии исключали.