Суд в Москве арестовал владельца телеграм-бота Userbox для пробива

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство и арестовал владельца бота по поиску персональных данных Userbox Игоря Морозкина по делу о незаконном использовании и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные (ст. 272.1 Уголовного кодекса), следует из карточки суда.

Судебное заседание прошло 1 ноября. Позже, 5 ноября, Морозкин подал апелляцию на решение суда. Сейчас судебный процесс находится на стадии рассмотрения апелляции.

Морозкина задержали 31 октября. Как сообщили в МВД, создателя и администратора ресурса задержали в Санкт-Петербурге. В ходе обысков были изъяты мобильные устройства, серверное оборудование и более 40 терабайт данных.

Userbox (также известный как User_Search) считается альтернативой телеграм-бота «Глаз Бога», прекратившего работу в феврале 2025 года. По словам создателя «Глаза Бога» Евгения Антипова, отключение сервиса было связано с необходимостью приведения его функционала в соответствие со статьей 272.1 УК.

Ранее, в 2021 году, у Антипова провели обыски, а Таганский суд Москвы признал деятельность его бота незаконной. Суд постановил, что сервис нарушал права граждан на неприкосновенность частной жизни, а распространяемая им информация содержит персональные данные, обработанные с нарушением законодательства.