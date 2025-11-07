 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Суд в Москве арестовал владельца телеграм-бота Userbox для пробива

Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство и арестовал владельца бота по поиску персональных данных Userbox Игоря Морозкина по делу о незаконном использовании и передаче компьютерной информации, содержащей персональные данные (ст. 272.1 Уголовного кодекса), следует из карточки суда.

Судебное заседание прошло 1 ноября. Позже, 5 ноября, Морозкин подал апелляцию на решение суда. Сейчас судебный процесс находится на стадии рассмотрения апелляции.

Морозкина задержали 31 октября. Как сообщили в МВД, создателя и администратора ресурса задержали в Санкт-Петербурге. В ходе обысков были изъяты мобильные устройства, серверное оборудование и более 40 терабайт данных.

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Технологии и медиа
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Userbox (также известный как User_Search) считается альтернативой телеграм-бота «Глаз Бога», прекратившего работу в феврале 2025 года. По словам создателя «Глаза Бога» Евгения Антипова, отключение сервиса было связано с необходимостью приведения его функционала в соответствие со статьей 272.1 УК.

Ранее, в 2021 году, у Антипова провели обыски, а Таганский суд Москвы признал деятельность его бота незаконной. Суд постановил, что сервис нарушал права граждан на неприкосновенность частной жизни, а распространяемая им информация содержит персональные данные, обработанные с нарушением законодательства.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Егор Алимов
арест суд персональные данные
Материалы по теме
МВД отчиталось о пресечении работы Telegram-бота для пробива Userbox
Общество
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве
Технологии и медиа
МВД рекомендовало не указывать в соцсетях полные персональные данные
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Суд в Москве арестовал владельца телеграм-бота Userbox для пробива Общество, 04:43
Трамп заявил о большом прогрессе в урегулировании на Украине Политика, 04:33
Guardian сообщила о готовности британской армии к операциям на Украине Политика, 04:21
Сенат США отклонил резолюцию демократов, запрещающую удары по Венесуэле Политика, 04:08
WP объяснила слова Трампа о плане денуклеаризации с Россией и Китаем Политика, 03:55
Трамп сообщил, что Казахстан присоединился к «Соглашениям Авраама» Политика, 03:47
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Киев передал Венгрии законопроект об образовании с учетом ее требований Политика, 03:21
В Италии отменили выступление оперного певца Ильдара Абдразакова Политика, 03:18
Вильфанд рассказал, какую часть территории России уже покрыл снег Общество, 02:43
Орбан рассказал о нерешенных вопросах для саммита Путина и Трампа Политика, 02:33
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Трамп заявил о сокращении закупок Индией российской нефти Политика, 02:29
Ливан освободил сына Каддафи после десятилетнего заключения Политика, 02:11