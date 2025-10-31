 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Владельца бота для пробива Userbox Игоря Морозкина задержали в Москве
Морозкина задержали утром по ст. 272.1 УК, которая регулирует использование персональных данных. Собеседник РБК напомнил, что ранее по аналогичным статьям задержали владельцев ботов для пробива Solaris Inform и TeleSINT
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В Москве задержан владелец бота по поиску персональных данных Userbox Игорь Морозкин, сообщили два источника РБК на osint-рынке (Open Source Intelligence, разведка по открытым источникам).

По словам одного из собеседников РБК, Морозкина задержали утром по ст. 272.1 УК РФ «Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные». Собеседник РБК также напомнил, что ранее по аналогичным статьям задержали владельцев ботов для пробива Solaris Inform и TeleSINT.

Основатель «Глаза Бога» объяснил, кто сливает персональные данные в Сеть
Технологии и медиа
Евгений Антипов

Userbox (также известен как User_Search) считается альтернативой телеграм-бота «Глаз Бога», который перестал работать в феврале 2025 года. Создатель сервиса Евгений Антипов говорил, что это связано с необходимостью привести функционал бота в соответствие с новой статьей 272.1 УК.

Весной 2021 года у Антипова прошли обыски, а летом того же года Таганский суд Москвы признал деятельность телеграм-бота «Глаз Бога» незаконной. Суд решил, что деятельность ресурса нарушает «права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну». Информация, распространяемая «Глазом Бога», признана «обрабатываемой с нарушением законодательства России в области персональных данных».

