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Технологии и медиа ,  
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Создатель «Глаза Бога» ответил на сообщения об обысках

Создатель «Глаза Бога» опроверг сообщения об обысках
«Глаз Бога» прекратил работу временно — для уточнения, какие источники открытых данных продолжают их поставлять, сообщил создатель сервиса Евгений Антипов. Он заверил, что остается в России и уезжать не собирается
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Евгений Антипов (Фото: Evgenyantipov50 / Wikipedia)

Создатель телеграм-бота «Глаз Бога», позволяющего пользователям по запросу получать личные данные россиян из открытых баз, Евгений Антипов опроверг проведение обысков. Об этом он сообщил РБК.

С его слов, обысков у него не было. «Может быть, придут, может быть, не дадут даже запуститься, может быть, задержат. Сейчас нужно только наблюдать и плыть по течению», — написал Антипов и добавил, что находится в России, откуда не собирается уезжать.

Сервис не закрыт, на нем проводятся временные технические работы в связи со статьей 272.1 УК (незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные), поскольку многие источники информации «стали менять правила», объяснил Антипов.

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Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Создатель бота пояснил, что под источниками имеет в виду сторонние службы, которые занимаются импортом контактов в соцсетях, благодаря чему получается находить страницы по номеру телефона. Со слов Антипова, это открытый источник, но «кто-то их уведомил, что парсинг, по правилам, например, «ВКонтакте», тоже является незаконно полученными данными. Вот тут и начались проблемы с начала недели».

«По поводу возобновления [работы бота] я был уверен, что сегодня. Все пошли переспать с мыслью и успокоиться. Кто-то пошел почитать законы и понять, что такое открытые источники и что такое УКРАДЕННЫЕ базы. Сейчас же немного иная ситуация, этот шум вокруг меня — лишь напугает других. Это минус, но не конец. Поэтому сроков назвать я не могу, но со всеми держу связь и пытаюсь восстановить и работу, и понимание», — добавил Антипов.

Он выразил уверенность, что благодаря использованию открытых источников в России научатся «контролировать и предсказывать теракты», а у самой страны огромный потенциал в сфере искусственного интеллекта.

Ранее 28 февраля о проведении обысков и отъезде Антипова из России сообщила «Медиазона» (признана иноагентом).

Антипов родился в поселке Заречный Рязанской области, в 15 лет он самостоятельно научился программировать. Он рассказывал, что его заметили основатели криптовалютной пирамиды Redex и по их предложению он переехал в Португалию, где получал 15 биткоинов в месяц. В 2017 году Redex рухнул, после чего он стал работать в программировании на фрилансе.

Весной 2021 года у владельца «Глаза Бога» провели обыски, а летом того же года работу бота признали нарушающей «права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну». Информация, распространяемая «Глазом Бога», признана «обрабатываемой с нарушением законодательства России в области персональных данных», постановил Таганский суд Москвы.

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