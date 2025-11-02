 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

МВД отчиталось о пресечении работы Telegram-бота для пробива Userbox

Сотрудники МВД изъяли сервера бота для пробива Userbox

МВД отчиталось о пресечении работы Telegram-бота для пробива Userbox
Video

Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью МВД России пресекли функционирование телеграм-бота Userbox, использовавшегося для незаконного распространения персональных данных граждан, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Как сообщили в МВД, предполагаемого создателя и администратора ресурса задержали в Санкт-Петербурге. В ходе обысков были изъяты мобильные устройства, серверное оборудование и более 40 терабайт данных. Возбуждено уголовное дело по ч. 5 и 6 ст. 272.1 Уголовного кодекса (неправомерный доступ к компьютерной информации). Ранее о задержании владельца Userbox Игоря Морозкина сообщили источники РБК.

«Функционирование информационно-поискового бота полностью прекращено. Доходы от преступной деятельности варьировались от 13 млн до 16 млн руб. в месяц», — сообщила Волк.

По данным МВД, сервис был одним из крупнейших в русскоязычном сегменте интернета и предоставлял доступ к адресам проживания, сведениям о доходах, банковских счетах, транспортных средствах и другим конфиденциальным данным, полученным из утечек.

Низкая стоимость подписки создавала угрозу передачи информации о гражданах неограниченному кругу лиц, а для хищений денежных средств Userbox использовали мошенники, отметили в ведомстве.

Суд признал незаконной деятельность Telegram-бота «Глаз Бога»
Технологии и медиа
Фото:Hector Vivas / Getty Images

Userbox, также известный как User_Search, считается альтернативой телеграм-боту «Глаз Бога», который перестал работать в феврале 2025 года. Создатель «Глаза Бога» Евгений Антипов объяснял это необходимостью привести функционал сервиса в соответствие с законодательством.

Ранее Таганский суд Москвы признал деятельность «Глаза Бога» незаконной: распространение информации нарушало права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а обработка данных велась с нарушением российского законодательства о персональных данных.

