МВД рекомендовало не указывать в соцсетях полные персональные данные

Россиянам рекомендовали не указывать в своих профилях в соцсетях полностью фамилию, имя и отчество, а также дату рождения, потому что мошенники могут использовать эту информацию в преступных целях. Об этом говорится в материалах МВД России, с которыми ознакомился ТАСС.

«Важно в публичных профилях в соцсетях не давать критический объем персональных данных, который позволит получить дополнительную информацию. Не рекомендуется использовать полностью ФИО и дату рождения», — сказано в документе.

Ведомство также не рекомендует публично размещать где-либо персональные данные. Как отметили в МВД, использование своего настоящего имени и фамилии для выстраивания коммуникации в большинстве случаев правильно, но критический объем информации необходимо ограничивать.

Ранее ведомство призвало к осторожности с некоторыми категориями данных при использовании смартфона, чтобы они не стали доступны мошенникам.

Сканы паспорта, СНИЛС, ИНН, водительских прав и банковских карт в МВД рекомендовали хранить в защищенных облачных хранилищах с двухфакторной аутентификацией. Для хранения паролей от социальных сетей или банковских приложений в ведомстве рекомендуют использовать менеджеры паролей или хранить записи офлайн.

Также необходимо регулярно очищать историю сообщений от банков и финансовых организаций, так как сообщения об операциях и балансе на счетах могут раскрыть злоумышленникам финансовые привычки и уровень дохода.