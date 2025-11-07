Сенат США отклонил резолюцию демократов, запрещающую удары по Венесуэле

Сенат США отклонил резолюцию, которая лишала бы президента Дональда Трампа права на применение военной силы против Венесуэлы без одобрения Конгресса. Республиканцы заблокировали инициативу демократов с результатом 51 голос против 49. Об этом сообщил Reuters.

Решение было принято на фоне заявлений представителей администрации США, сделанных накануне, о том, что Вашингтон в настоящее время не планирует военных ударов по территории Венесуэлы.

По данным агентства, подавляющее большинство республиканцев в Сенате продемонстрировали поддержку военной кампании Трампа в Карибском регионе. К демократам присоединились лишь двое их коллег по партии.

По официальным данным, с начала сентября американские военные нанесли не менее 16 ударов по судам у берегов Венесуэлы, в результате которых погибло более 65 человек. Эти действия вызвали опасения о возможной эскалации конфликта с прямым вторжением в Венесуэлу, что и побудило группу сенаторов во главе с демократами Тимом Кейном и Адамом Шиффом, а также республиканцем Рэндом Полом, выступить со сдерживающей резолюцией.

Соединенные Штаты наносят ракетные удары по судам у побережья Венесуэлы, которые, по их данным, участвуют в перевозке наркотиков. Администрация Трампа объясняет эти действия «войной» с организованной преступностью — еще в январе 2025 года картели были приравнены к террористическим организациям.

Согласно The Wall Street Journal, США уже определили возможные военные цели на территории Венесуэлы, включая объекты инфраструктуры, которые могут быть связаны с наркотрафиком. При этом Трамп пока не принял окончательного решения о расширении операции.

Венесуэла категорически отвергает обвинения в причастности к наркоторговле. Президент Николас Мадуро объявил о мобилизации полиции для «отпора США», подчеркнув готовность страны защищать свой суверенитет.

Москва, в свою очередь, призвала сохранить Латинскую Америку зоной мира и выразила озабоченность в связи с наращиванием военного присутствия США в регионе.