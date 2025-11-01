МИД призвал сохранить Латинскую Америку и Карибский бассейн зоной мира

Фото: Juan Carlos Hernandez / ZUMA / Global Look Press

Москва выступает за сохранение региона Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира, однако там необходимы шаги по деэскалации ситуации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает пресс-служба дипведомства.

Россия, по ее словам, подтверждает поддержку руководства Венесуэлы в защите национального суверенитета. Захарова заявила, что Москва осуждает применение США «избыточной военной силы» под предлогом борьбы с наркотрафиком в южной части Карибского бассейна, подчеркнув, что такие действия нарушают внутреннее американское законодательство, нормы международного права, включая положения Устава ООН.

С сентября американские вооруженные силы начали наносить ракетные удары по морским судам Венесуэлы. Каракас считает, что США используют тему борьбы с наркоторговлей в качестве повода для начала войны.

Каракас предпринял ранее попытки избежать развития конфликта, в том числе предложив США передать часть нефти и других природных ресурсов, сообщала NYT. По данным издания, администрация американского президента Дональда Трампа отвергла предложение и прекратила дипломатические контакты.

В Кремле на вопрос о действиях Москвы при атаке США на Венесуэлу подчеркнули, что российская сторона исходит из того, что все происходящее должно соответствовать положениям международного права.