Политика⁠,
0

МИД призвал сохранить Латинскую Америку и Карибский бассейн зоной мира

Фото: Juan Carlos Hernandez / ZUMA / Global Look Press
Фото: Juan Carlos Hernandez / ZUMA / Global Look Press

Москва выступает за сохранение региона Латинской Америки и Карибского бассейна зоной мира, однако там необходимы шаги по деэскалации ситуации, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает пресс-служба дипведомства.

Россия, по ее словам, подтверждает поддержку руководства Венесуэлы в защите национального суверенитета. Захарова заявила, что Москва осуждает применение США «избыточной военной силы» под предлогом борьбы с наркотрафиком в южной части Карибского бассейна, подчеркнув, что такие действия нарушают внутреннее американское законодательство, нормы международного права, включая положения Устава ООН.

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Политика
Корпус морской пехоты США, 225-я штурмовая эскадрилья морской пехоты, работает в аэропорту Хосе Апонте де ла Торре,&nbsp;Пуэрто-Рико, сентябрь&nbsp;2025 год

С сентября американские вооруженные силы начали наносить ракетные удары по морским судам Венесуэлы. Каракас считает, что США используют тему борьбы с наркоторговлей в качестве повода для начала войны.

Каракас предпринял ранее попытки избежать развития конфликта, в том числе предложив США передать часть нефти и других природных ресурсов, сообщала NYT. По данным издания, администрация американского президента Дональда Трампа отвергла предложение и прекратила дипломатические контакты.

В Кремле на вопрос о действиях Москвы при атаке США на Венесуэлу подчеркнули, что российская сторона исходит из того, что все происходящее должно соответствовать положениям международного права.

Мария Захарова
Мария Захарова Венесуэла США МИД
Мария Захарова
Мария Захарова
официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
