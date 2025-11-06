 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

В Белом доме не нашли юридических обоснований для ударов по Венесуэле

Администрация президента США Дональда Трампа в настоящее время не планирует наносить удары по территории Венесуэлы и не имеет юридических обоснований для атак на какие-либо наземные цели в этой стране, рассказали представители Белого дома на закрытом брифинге в Конгрессе США, передает CNN со ссылкой на источники, знакомые с деталями встречи.

Телеканал отмечает, что в секретном совещании участвовали в том числе глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и сотрудник Управления юристконсула Министерства юстиции. В заключении последнего говорится, что обоснование для атак на суда, предположительно, перевозящим наркотики по морю, не допускает ударов по самой Венесуэле, рассказали выступившие на встрече.

В самом документе приводится список из 24 различных картелей и преступных организаций, базирующейся по всей Латинской Америке, в отношении которых Вашингтон имеет право проводить «мероприятия». Но администрация Трампа добивается от Минюста отдельного юридического заключения, которое бы обосновало удары по венесуэльской территории без запроса разрешения на применение военной силы у Конгресса, сказал источник телеканала. По его словам, Трамп еще не решил, как он будет действовать в отношении Венесуэлы.

Масштабное наращивание военных сил в Карибском море, куда скоро направится ударная группа авианосца Gerald Ford, вызывает вопросы о намерениях Белого дома, но, как сказали два источника, докладчики на брифинге в Конгрессе заявили, что переброска необходима для продолжения операций против контрабанды наркотиков и сбора разведывательной информации, отмечает телеканал.

Материал дополняется

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка

ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico

В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине

Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна

Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением

Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg
Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Дональд Трамп Венесуэла
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
НПЗ Slovnaft сообщил о проблемах с поставками нероссийской нефти Политика, 18:09
ЦБ установил курс доллара на 7 ноября выше ₽81 Инвестиции, 18:05
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
В Белом доме не нашли юридических обоснований для ударов по Венесуэле Политика, 17:58
Путин поблагодарил партнеров России за снятие санкций с паралимпийцев Спорт, 17:58
Bloomberg сообщил о готовности Турции пойти на уступки США по С-400 Политика, 17:53
Как Дальний Восток развивает новый хаб производства БАС в России Национальные проекты, 17:46
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
В «ВТБ Мои Инвестиции» спрогнозировали рост цен на серебро на 25% за год Инвестиции, 17:46
Правительство Чехии ушло в отставку после победы Бабиша на выборах Политика, 17:44
Путин дал совет начинающим спортсменам Спорт, 17:35
Как руководитель подталкивает сотрудников к увольнению — 7 ошибок Образование, 17:34
Эксперты НРФ’9 обсудят роль медиаотрасли в экономике России Отрасли, 17:30
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
В Дагестане 3 месяца охотились за нелегальной майнинг-фермой в «Газели» Крипто, 17:28