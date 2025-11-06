В Белом доме не нашли юридических обоснований для ударов по Венесуэле

Администрация президента США Дональда Трампа в настоящее время не планирует наносить удары по территории Венесуэлы и не имеет юридических обоснований для атак на какие-либо наземные цели в этой стране, рассказали представители Белого дома на закрытом брифинге в Конгрессе США, передает CNN со ссылкой на источники, знакомые с деталями встречи.

Телеканал отмечает, что в секретном совещании участвовали в том числе глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио и сотрудник Управления юристконсула Министерства юстиции. В заключении последнего говорится, что обоснование для атак на суда, предположительно, перевозящим наркотики по морю, не допускает ударов по самой Венесуэле, рассказали выступившие на встрече.

В самом документе приводится список из 24 различных картелей и преступных организаций, базирующейся по всей Латинской Америке, в отношении которых Вашингтон имеет право проводить «мероприятия». Но администрация Трампа добивается от Минюста отдельного юридического заключения, которое бы обосновало удары по венесуэльской территории без запроса разрешения на применение военной силы у Конгресса, сказал источник телеканала. По его словам, Трамп еще не решил, как он будет действовать в отношении Венесуэлы.

Масштабное наращивание военных сил в Карибском море, куда скоро направится ударная группа авианосца Gerald Ford, вызывает вопросы о намерениях Белого дома, но, как сказали два источника, докладчики на брифинге в Конгрессе заявили, что переброска необходима для продолжения операций против контрабанды наркотиков и сбора разведывательной информации, отмечает телеканал.

