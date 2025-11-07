 Перейти к основному контенту
Политика
Минск отклонил просьбу Вильнюса о пропуске литовских фур через границу

Белоруссия отклонила просьбу Литвы о пропуске через свою территорию литовских грузовиков, которые в настоящее время заблокированы на белорусской территории. Об этом сообщили в литовском агентстве BNS со ссылкой на советника главы МВД Литвы Миндаугаса Баярунаса.

«Речь шла лишь о возможности вернуться литовским фурам домой через контрольно-пропускной пункт в районном центре Шальчининкай, однако Минск отказался пропустить наши машины», — сказал он (цитата по ТАСС).

В белорусском МИДе ранее подтвердили получение обращения литовской стороны о возвращении литовских грузовиков из Белоруссии в Литву, с которым 5 ноября выступила премьер-министр республики Инга Ругинене. В ответ МИД напомнил, «что решение о закрытии границы было принято исключительно литовской стороной в одностороннем порядке».

«Беларусь не несет ответственности за его негативные последствия, которые оказались многогранными — от проблем с грузовым транспортом до существенного ущерба, нанесенного не только белорусским гражданам и бизнесу, самой литовской стороне, но и гражданам третьих стран, включая государства — члены ЕС», — говорится в сообщении дипведомства.

Белоруссия ответила на призыв Литвы открыть границу на один раз
Политика
Фото:ЕРА / ТАСС

Кроме того, в МИДе призвали литовские власти отменить введенные ограничения и возобновить полноценную работу пограничных переходов. В ведомстве подчеркнули, что это решение ожидают тысячи граждан, а функционирование границы должно быть устойчивым и предсказуемым.

В своем обращении о возвращении фур литовский премьер-министр подчеркнула, что открытие границы произойдет лишь раз для возвращения литовских фур.

В конце октября правительство Литвы решило закрыть границу с Белоруссией на месяц — до 30 ноября, оставив исключения для дипломатов, граждан ЕС и НАТО, иностранцев с видом на жительство, а также лиц с гуманитарными визами. Власти назвали эту меру ответом на «гибридную атаку» со стороны Минска.

Речь идет о ситуации с появлением метеозондов в литовском воздушном пространстве. 28 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов извиниться, если будет доказана его вина в инцидентах.

