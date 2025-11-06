В Самарской области утвердили отставку с матом уволенного главы района

Муниципальное собрание Кинельского района Самарской области приняло отставку главы местной администрации Юрия Жидкова. О его увольнении во время приезда в округ ранее с использованием мата объявил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Собрание представителей муниципального района Кинельский решило принять отставку по собственному желанию главы муниципального района Кинельский Самарской области Жидкова Юрия Николаевича с 5 ноября 2025 года», — говорится в документе.

На сайте района также открылся конкурсный отбор на должность муниципального главы.

Жидков принял решение уйти с поста после того, как его раскритиковал и объявил об увольнении с использованием нецензурной лексики губернатор Вячеслав Федорищев. Это произошло в середине октября после посещения главой региона Кинельского района с проверкой. Позже, комментируя свое решение, он пояснил, что местные дом культуры, школа, многие другие социальные объекты «не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти».

В эфире Радио РБК Федорищев признал, что слишком эмоционально повел себя, и извинился, но подчеркнул, что с точки зрения причин увольнения «суть остается сутью».

Сам Жидков после увольнения заявил, что не понимает, за что был уволен. После это его госпитализировали. Также Жидков записал видеообращение, в котором заявил, что на протяжении почти 30 лет планомерно развивал и работал на благо родного края. Увольнение он назвал «эмоционально тяжелым».