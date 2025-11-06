 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Самарской области утвердили отставку с матом уволенного главы района

Муниципальное собрание Кинельского района Самарской области приняло отставку главы местной администрации Юрия Жидкова. О его увольнении во время приезда в округ ранее с использованием мата объявил губернатор Вячеслав Федорищев.

«Собрание представителей муниципального района Кинельский решило принять отставку по собственному желанию главы муниципального района Кинельский Самарской области Жидкова Юрия Николаевича с 5 ноября 2025 года», — говорится в документе.

На сайте района также открылся конкурсный отбор на должность муниципального главы.

Губернатор Федорищев извинился за увольнение чиновника с матом
Политика
Вячеслав Федорищев

Жидков принял решение уйти с поста после того, как его раскритиковал и объявил об увольнении с использованием нецензурной лексики губернатор Вячеслав Федорищев. Это произошло в середине октября после посещения главой региона Кинельского района с проверкой. Позже, комментируя свое решение, он пояснил, что местные дом культуры, школа, многие другие социальные объекты «не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти».

В эфире Радио РБК Федорищев признал, что слишком эмоционально повел себя, и извинился, но подчеркнул, что с точки зрения причин увольнения «суть остается сутью».

Сам Жидков после увольнения заявил, что не понимает, за что был уволен. После это его госпитализировали. Также Жидков записал видеообращение, в котором заявил, что на протяжении почти 30 лет планомерно развивал и работал на благо родного края. Увольнение он назвал «эмоционально тяжелым».

Полина Минаева, Егор Алимов
Самарская область отставка глава района Вячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев фото
Вячеслав Федорищев
политик, губернатор Самарской области
14 июля 1989 года
