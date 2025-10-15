Уволенного с матом главу самарского района госпитализировали

Бывшего главу городского округа Кинель, которого губернатор уволил с матом после проверки школы и других мест, госпитализировали с гипертоническим кризом. Жидков говорит, что не понимает, за что его уволили

Юрий Жидков (Фото: zhidkov_63 / VK)

Бывшего главу городского округа Кинель Самарской области Юрия Жидкова, которого губернатор накануне уволил с матом, госпитализировали с гипертоническим кризом. Об этом сообщают «Коммерсантъ Волга», а также телеграм-канал Shot. Информацию о госпитализации бывшего чиновника подтвердила телеканалу RT его супруга, не раскрыв подробностей.

Жидков находится в одном из медучреждений региона, уточняет «Коммерсантъ».

РБК обратился за комментарием к Юрию Жидкову.

Накануне в Сети появились кадры, на которых губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев объявляет Жидкову об увольнении, используя нецензурное выражение. На видео он произносит многозначное матерное слово в качестве усиливающего междометия.

Федорищев отправил главу округа в отставку после проверки. Позже, комментируя свое решение, он пояснил, что местные дом культуры, школа, многие другие социальные объекты «не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти».

«Поэтому мной было принято решение о том, что глава Кинельского района уходит в отставку. Пока будем работать с исполняющим обязанности», — сказал губернатор.

Федорищев пообещал назначить кого-нибудь на освободившуюся должность в ближайшие несколько недель, а также подготовить новую схему правительства, которая вступит в силу 15 декабря. «Два месяца министры работают на своих местах, заместители губернатора, зампреда. Все знают свои обязанности. А с 15 декабря будем работать по-другому», — заявил глава региона.

Об обстоятельствах произошедшего Федорищев также рассказал в эфире Радио РБК. Он пояснил, что посетил дом культуры и управление ЖКХ, состоянием которых остался недоволен, после чего нанес визит в местную школу. Там глава региона обратил внимание на нарушения пожарной безопасности: в частности, с пластиковых окон в коридоре были сняты ручки, что могло создать угрозу жизни людей в случае пожара. Кроме того, некоторые стоящие на улице тренажеры были спилены или не работали.

Сам Жидков после увольнения заявил, что не понимает, за что был уволен. В беседе с Mash бывший чиновник сказал, что ему обидно, но он старается держаться.