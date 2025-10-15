 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Уволенный Жидков заявил, что почти 30 лет «работал на благо родного края»

Уволенный Жидков заявил, что почти 30 лет «работал на благо родного края»
Video

Бывший глава городского округа Кинель в Самарской области Юрий Жидков заявил, что на протяжении почти 30 лет планомерно развивал и работал на благо родного края. Увольнение он назвал «эмоционально тяжелым».

«Почти тридцать лет я работаю на благо родного края — сначала своего села Новый Сарбай, где продолжаю жить, потом — района. <...> Я действовал по утвержденному плану, планомерно развивая вверенную мне территорию — принятое решение стало для меня неожиданным и, скажу честно, эмоционально тяжелым», — написал Жидков в телеграм-канале.

Чиновник отметил, что Кинельский район занял первое место в Самарской области по социально-экономическому развитию в 2024 году. Жидков напомнил о капитальном ремонте местной школы и открытии памятников в честь героев Великой Отечественной войны в прошедшие годы.

«С таким же вниманием и я, и весь Кинельский район относимся к нашим современникам — участникам СВО», — отметил Жидков, добавив, что местные власти оказывают им поддержку вместе с волонтерскими объединениями, предприятиями и организациями.

Песков не стал комментировать этическую сторону увольнения Жидкова
Политика
Юрий Жидков

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обматерил и уволил Жидкова после проверки. Позже, комментируя свое решение, Федорищев пояснил, что местные дом культуры, школа, многие другие социальные объекты «не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти».

После объявления об отставке Жидкова госпитализировали. Он заявил, что напишет заявление об увольнении после выздоровления.

С января 2006 года по июнь 2009 года Жидков являлся главой сельского поселения Новый Сарбай. С 2010 года по 2015 год — он был депутатом Собрания представителей муниципального района Кинельский, а с 1 июля 2015 года — первым заместителем главы муниципального района Кинельский. В октябре 2020 года Жидков официально вступил в должность главы муниципального района Кинельский.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Полина Минаева
Самарская область увольнение Вячеслав Федорищев
Вячеслав Федорищев фото
Вячеслав Федорищев
политик, губернатор Самарской области
14 июля 1989 года
Материалы по теме
Кремль рассказал об указе по увольнению Дмитрия Козака
Политика
Оперштаб Кубани назвал фейком документ о массовых увольнениях госслужащих
Политика
Министра Трампа обвинили в увольнении главы агентства за научные взгляды
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Нетаньяху попросил сократить время показаний в суде из-за простуды Политика, 14:47
Захарова назвала спекуляциями обвинения Дании в запуске дронов Политика, 14:44
Какие отечественные облачные сервисы востребованы сегодня Отрасли, 14:43
Двойник на станции: как цифровые копии предприятий меняют энергетику Отрасли, 14:41
Великобритания ввела блокирующие санкции против ЛУКОЙЛа и «Роснефти» Политика, 14:41
Губернатор Федорищев извинился за увольнение чиновника с матом Политика, 14:39
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Путин встретился со свергнувшим Асада президентом Сирии Политика, 14:35
Цифровой маршрут: как модернизируется транспортная отрасль Национальные проекты, 14:31
Отказ от маски: как чистота стала новым стандартом индустрии красоты Стиль, 14:30
Российскую чемпионку по борьбе дисквалифицировали на полтора года Спорт, 14:29
В РАН сообщили об 11 вспышках на Солнце с начала дня Общество, 14:24
Какова доля женщин в атомной отрасли Тренды, 14:21
Почему водные круизы стали проектом государственного значения Отрасли, 14:20