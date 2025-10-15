Уволенный Жидков заявил, что почти 30 лет «работал на благо родного края»

Бывший глава городского округа Кинель в Самарской области Юрий Жидков заявил, что на протяжении почти 30 лет планомерно развивал и работал на благо родного края. Увольнение он назвал «эмоционально тяжелым».

«Почти тридцать лет я работаю на благо родного края — сначала своего села Новый Сарбай, где продолжаю жить, потом — района. <...> Я действовал по утвержденному плану, планомерно развивая вверенную мне территорию — принятое решение стало для меня неожиданным и, скажу честно, эмоционально тяжелым», — написал Жидков в телеграм-канале.

Чиновник отметил, что Кинельский район занял первое место в Самарской области по социально-экономическому развитию в 2024 году. Жидков напомнил о капитальном ремонте местной школы и открытии памятников в честь героев Великой Отечественной войны в прошедшие годы.

«С таким же вниманием и я, и весь Кинельский район относимся к нашим современникам — участникам СВО», — отметил Жидков, добавив, что местные власти оказывают им поддержку вместе с волонтерскими объединениями, предприятиями и организациями.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обматерил и уволил Жидкова после проверки. Позже, комментируя свое решение, Федорищев пояснил, что местные дом культуры, школа, многие другие социальные объекты «не были достаточным образом вовлечены в работу муниципальной власти».

После объявления об отставке Жидкова госпитализировали. Он заявил, что напишет заявление об увольнении после выздоровления.

С января 2006 года по июнь 2009 года Жидков являлся главой сельского поселения Новый Сарбай. С 2010 года по 2015 год — он был депутатом Собрания представителей муниципального района Кинельский, а с 1 июля 2015 года — первым заместителем главы муниципального района Кинельский. В октябре 2020 года Жидков официально вступил в должность главы муниципального района Кинельский.